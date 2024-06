- Daniel „wszystko mogę” Obajtek mógł przez sześć lat bycia prezesem (Orlenu wszystko). Dziś musi odpowiedzieć za sytuację, których był uczestnikiem, tak jak w kwestii legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Polski — mówił też Szczerba. Poseł KO zarzucił Obajtkowi, że ten „wynegocjował specjalne warunki sprowadzania cudzoziemców do swojej inwestycji pod Płockiem” (chodzi o kompleks petrochemiczny Olefiny III - red.), „stworzył miasteczka imigrantów”, którym wydano „kilkanaście tysięcy wiz”. - Zalano tymi imigrantami Polskę, ale też część strefy euro — stwierdził Szczerba.



Zbigniew Rau przed komisją śledczą ds. afery wizowej. O co zostanie spytany?

4 czerwca przed komisją, którą kieruje Szczerba, stanie były szef MSZ Zbigniew Rau. Jakie kluczowe pytanie zada mu Szczerba?



- Zaczniemy od przypomnienia słów Zbigniewa Raua, który w połowie września 2023 roku w Nowym Jorku do polskich dziennikarzy powiedział, że nie było żadnej afery. Skonfrontujemy go z wcześniejszymi zeznaniami świadków i spytamy jak to się stało, że minister Rau tak naprawdę abdykował - zapowiedział poseł KO.



- Mam wrażenie, że abdykował z tej funkcji, nie wykonywał jej w sposób właściwy, a skoro tak, to nie dopełnił swoich obowiązków. Zbigniew Rau będzie musiał z tego wszystkiego się wytłumaczyć - dodał.



Szczerba zapowiedział też, że „w najbliższy piątek do MSZ zostaną wysłane wnioski pokontrolne dotyczące afery wizowej”. - Zbigniew Rau był przesłuchiwany przez kontrolerów NIK i nie wypadł najlepiej — dodał.



Michał Szczerba o sytuacji na granicy: To nie są kobiety i dzieci

Posła KO pytano też o pushbacki, do których nadal dochodzi na granicy i o wcześniejsze zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej, że takie praktyki nie będą stosowane.