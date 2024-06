Michał Szczerba: Nieobecność Kaczyńskiego nieusprawiedliwiona

Po przystąpieniu do punktu porządku obrad, którym było przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, Szczerba stwierdził, że „świadek Jarosław Kaczyński jest nieobecny”. - Chciałbym poinformować o następującej sytuacji. Pan poseł Kaczyński został w sposób prawidłowy kilka tygodni temu skutecznie powiadomiony o posiedzeniu komisji. Kilka dni temu otrzymałem pismo od pana posła Jarosława Kaczyńskiego, w którym informuje, że jego obowiązki wynikające z funkcji prezesa partii PiS uniemożliwiają mu udział w tej komisji, poprosił o zmianę terminu. Szanowni państwo, zgodnie z ustawą o sejmowej komisji śledczej, a w szczególności zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, obowiązek świadka nie został wykonany. Nie ma mojej zgody, nie ma mam nadzieję zgody całej komisji, o stawianie się ponad prawem — oświadczył. - Jest to nieobecność nieusprawiedliwiona — dodał.



- Licząc na to, co deklaruje prezes Kaczyński, że stawi się na kolejne posiedzenie komisji, wymienił nawet konkretną datę, piątek. Dziś złożę wniosek dotyczący wystąpienia do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o nałożenie na prezesa Kaczyńskiego kary pieniężnej. Nie będzie wniosku o zatrzymanie i doprowadzenie — poinformował Szczerba.



W przedstawionym wniosku do Sądu Okręgowego pojawiła się informacja o „wniosku o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego karą pieniężną w wysokości 3 tys. zł”.



Za wnioskiem było 7 posłów, przeciw był jeden poseł. Po głosowaniu Szczerba zarządził przerwę w pracach komisji do godziny 15.