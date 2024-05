Daniel Obajtek o komisji ws. afery wizowej: Nie będę tańczył, jak Szczerba zagra

- My jako Orlen wybraliśmy firmę, która miała zapewnić wkład, jakim są pracownicy do tej pracy. Jeżeli się kogoś ściąga na komisję, to powinno się ściągnąć przedstawiciela Hyundaia tak naprawdę - kontynuował Daniel Obajtek. Zaznaczył, że miasteczko dla pracowników inwestycji mogło być kontrolowane przez wszystkie służby w kraju. - Co ja mogę na komisji więcej powiedzieć? Orlen na swoich stronach internetowych wprost napisał, że za pracowników odpowiada firma, która wykonuje tę potężną inwestycję - podkreślił.

- To jedna wielka hucpa polityczna, którą robi pan Szczerba. Uważam, że Polacy już mają dość tego cyrku. Teraz ekipa rządząca powinna się nie zajmować cyrkiem i komisjami, tylko powinna się zająć paliwami, które powinny być po 5,19 zł, powinna się zająć tańszymi cenami gaz, tańszymi cenami energii. Przez pół roku ta ekipa rządząca nie rozpoczęła żadnej inwestycji - powiedział Polsat News Daniel Obajtek.

Daniel Obajtek deklaruje, że chętnie stawi się przed komisją

Były prezes Orlenu odniósł się też do zarzutów, jakoby unikał odbierania wezwań. - Jeżeli zostanę prawidłowo, zgodnie z prawem poinformowany i zostanie mi to doręczone, to jako obywatel tego kraju się stawię. Nawet chętnie to zrobię, bo powiem, co sądzę na ten temat. Mam bardzo dużo do powiedzenia w wielu kwestiach - zadeklarował. - Sądzę, że pan przewodniczący Szczerba będzie żałował tego zaproszenia mojego na komisję - dodał.

- Ale w swoim czasie, bo teraz jestem zajęty wyborami i nikt nie będzie mnie sztucznie odciągał od wyborów - podkreślił Obajtek. Ocenił, iż doniesienia o tym, jakoby ukrywał się przed mediami, są bezpodstawne. - Spotykam się z ludźmi, jeżdżę po Podkarpaciu. Mam media społecznościowe, pokazuję, gdzie jestem codziennie. Przecież nie uciekam, nie unikam. Tutaj jest policja, która również uczestnicy w tym pikniku - zaznaczył.