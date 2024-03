Czytaj więcej Polityka „Musimy zdzierać buty i wykręcać kilometry”. Konwencja wyborcza PiS „Można nam wiele zarzucić, ale nie to, że robimy durni ze swoich wyborców. 100 konkretów na 100 dni rządów? Bzdura!” – mówili prelegenci sobotniej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Szeligach.

PiS odpowiada na krytykę

W samym PiS przy okazji trwającej tu i ówdzie dyskusji o poprzedniej kampanii wyborczej – zakończonej utratą władzy – pojawiają się głosy, że partia za bardzo skręciła w kierunku krytykowania Donalda Tuska i mobilizacji własnego elektoratu, a za mało mówiła o rozwoju i modernizacji. Tak samo, że po wyborach PiS za bardzo skupiło się na przesłaniu dotyczącym np. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a za mało na punktowaniu rządu. Sobotnia konwencja i przesłanie dotyczące modernizacji – trochę w nurcie byłego premiera Mateusza Morawieckiego – jest w jakimś sensie odpowiedzią na te zarzuty.

Dlaczego Jarosław Kaczyński nie zrezygnuje z ostrej retoryki?

Ostatnie miesiące to również szereg bardzo ostrych wypowiedzi prezesa PiS m.in. o potencjalnych mordach politycznych w Polsce. Te wypowiedzi mogły przekonywać tylko najtwardszy elektorat partii Kaczyńskiego. Można jednak postawić tezę, że Kaczyński – w sytuacji gdy PiS nie ma silnego, własnego ekosystemu mediów – musi w ten właśnie sposób mobilizować własny elektorat, bo tylko takie wypowiedzi będą powszechnie cytowane i do wyborców z rdzenia PiS trafią. A utrzymanie własnej bazy jest i będzie dla Nowogrodzkiej kluczowe w dłuższym terminie. Dlatego można spodziewać się, że Kaczyński nie zrezygnuje wprost z ostrej retoryki. A przesłanie dotyczące rozwoju będzie jej uzupełnieniem, sygnałem też do umiarkowanych wyborców, że PiS tego nurtu całkiem nie porzuciło.

PiS nie ma wyjścia. KO stawia na fundusze europejskie i obietnice dobrej współpracy rządu z samorządem jako ważne elementy swojej kampanii. PiS aby zachować szansę na utrzymanie władzy w części chociaż sejmików musi grać również na fortepianie z napisem „rozwój”. Ale w obecnych warunkach dużo trudniej Kaczyńskiemu i Morawieckiemu na tym fortepianie będzie grać.