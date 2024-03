— Doszedłem do wniosku, że będę się musiał zastanowić nad przyszłym rokiem — powiedział przed tygodniem na konferencji prasowej prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Zapowiedział, że będzie ponownie ubiegał się o stanowisko prezesa partii.

Prezes PiS oświadczył, że doszedł do wniosku „że jeśli chodzi o moment odejścia z partii... oczywiście jeśli partia zdecyduje inaczej, to będzie inaczej, ja oczywiście nie będę się upierał, nie będę Le Penem, mówię o starym Le Penie, który się bardzo upierał, że będzie szefem partii, a inni mieli inne zdanie”. — Ale jeśli uzyskam odpowiednie poparcie ze strony kongresu partii to dalej prezesem będę — dodał.

Zdaniem Michała Moskala Prawo i Sprawiedliwość „potrzebuje” prezesa Kaczyńskiego. — Pan prezes jest w znakomitej formie i fizycznej i intelektualnej. Widać to na wszystkich spotkaniach, na których występuje — przekonywał w rozmowie z serwisem fronda.pl. Zaznaczył, że bez Kaczyńskiego „bardzo ciężko byłoby wygrywać kolejne wybory”.

Michał Moskal: Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego potrzebuje

— To przecież Jarosław Kaczyński prowadził nas do kolejnych zwycięstw od 2015 roku. Jestem przekonany, że tak samo będzie w stanie to zrobić i poprowadzić nas do zwycięstwa w wyborach samorządowych, europarlamentarnych, prezydenckich w tym roku, a następnie w kolejnych wyborach parlamentarnych — powiedział były szef gabinetu Jarosława Kaczyńskiego z okresu, gdy prezes PiS był wicepremierem.