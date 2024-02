Jarosław Kaczyński zapowiada, że nie odda władzy w PiS. I sugeruje, że Donaldowi Tuskowi grozi dożywocie

Kaczyński mówił, że zdecydował się „zastanowić nad przyszłym rokiem ze względu na wszystko co dzieje się w Polsce".



Jarosław Kaczyński mówi, że Donaldowi Tuskowi grozi dożywocie. Wskazuje na artykuł Kodeksu karnego

- Na pewno nie jestem z natury dezerterem, a jest walka wewnątrz Polski. Tusk mówi, że jest bezpośrednie zagrożenie także dla Polski, że krytyczna sytuacja dla Ukrainy jest krytyczną sytuacją dla Polski, ale to nie zmienia sytuacji, że prowadzi w Polsce wojnę, łamie konstytucję, łamie prawo, dokonuje przestępstw z artykułu 127 Kodeksu karnego, to zbrodnia zagrożona karą od 10 lat więzienia do dożywotniego więzienia — mówił prezes PiS.



Kaczyński zapewniał też, że nie ma problemu z lojalnością polityków PiS i przywództwem w partii — to w kontekście decyzji Janusza Wojciechowskiego, komisarza ds. rolnictwa, który — mimo apelu prezesa PiS — nie odchodzi ze stanowiska oraz decyzji Moniki Pawłowskiej, polityk PiS, by objąć mandat po Mariuszu Kamińskim mimo apelu partii, by tego nie robić.



- My nie mamy tej osłony medialnej którą ma pan Tusk, pan Tusk mógł się pozbyć wszystkich wybitnych polityków z kierownictwa partii i ani słowa o tym w mediach. Natomiast zupełnie inna sytuacja była zawsze w naszej partii stąd zarówno jeszcze w czasach PC jak i w czasach PiS tego rodzaju sytuacje miały miejsce — przekonywał Kaczyński.