Wybory samorządowe: PiS w głębokiej defensywie, KO może pójść za ciosem

PiS nadal nie ma kandydata w kilku ważnych miastach. W Krakowie przez kilka ostatnich tygodni wydawało się, że walczyć o fotel prezydenta miasta będzie były wojewoda, Łukasz Kmita. Jednak obecnie z naszych informacji wynika, że PiS może nie wskazać nikogo w Krakowie. To zmieniłoby kształt kampanii, która w stolicy Małopolski już się rozkręca od kilku tygodni. Liderem w sondażach jest kandydat niezależny i radny miasta, Łukasz Gibała. Komitet Polityczny PiS nie zatwierdził jeszcze list do sejmików w Małopolsce, ważnym dla partii regionie. Z naszych rozmów wynika, że w PiS trwa o nich wewnętrzne starcie między stronnictwami, co bardzo negatywnie wpływa w Małopolsce na atmosferę w partii. PiS nie wystawiło też jeszcze kandydata we Wrocławiu.

Gorąco we Wrocławiu. Może dojść do starcia Jacka Sutryka z Michałem Jarosem

W samym Wrocławiu polityczna atmosfera pozostaje bardzo napięta. Trwa próba sił między Michałem Jarosem, liderem dolnośląskiej PO — który buduje Koalicję dla Wrocławia opartą o różne środowiska — i urzędującym prezydentem Jackiem Sutrykiem. Sutryk zapowiedział już, że będzie kandydował nawet w starciu z Koalicją Obywatelską, która poparła go w 2018 roku. W najbliższych dniach zapadną ostateczne decyzje w regionie. Może dojść do bardzo ostrej kampanii między Sutrykiem a Jarosem. - Jeśli Jaros wystartuje przeciwko prezydentowi, to PO czeka w mieście rozłam - przewiduje w rozmowie z nami jeden ze zwolenników urzędującego prezydenta Wrocławia. Wszystko rozstrzygnie się ostatecznie w ciągu najbliższych dni.