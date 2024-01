Sondaż: Wybory w USA. Donald Trump wygrywa z Joe Bidenem

Nikki Haley nie wycofała się z rywalizacji i zapowiedziała, że zamierza kontynuować kampanię. Amerykańskie media oceniają, że droga Haley do uzyskania nominacji Partii Republikańskiej komplikuje się. Była ambasador do 24 lutego nie będzie rywalizować w prawyborach, w których kandydaci walczą o głosy delegatów na konwencję wyborczą swojej partii. Oznacza to, że w prawyborach w Nevadzie Haley nie będzie na liście kandydatów.

Joe Biden czy Donald Trump? Najnowszy sondaż z USA

O reelekcję z ramienia Partii Demokratycznej ubiega się prezydent Joe Biden. Biały Dom uważa, że jeśli dojdzie do powtórnego pojedynku wyborczego Biden-Trump, to obecny prezydent ponownie wygra.

Co innego wynika z najnowszego sondażu. Ogólnokrajowe badanie przeprowadzone na 1250 pełnoletnich mieszkańcach USA pokazuje, że Trump prowadzi z Bidenem 40 do 34 proc. Błąd statystyczny sondażu wynosi 3 proc.

Taki wynik sondażu oznacza, że Donald Trump ucieka Joe Bidenowi - w badaniu Reuters/Ipsos przeprowadzonym na początku miesiąca poparcie dla Trumpa i Bidena było równe. Teraz Trump ma sześciopunktową przewagę nad Bidenem nawet jeśli uczestnicy sondażu mają do wyboru kandydatów spoza dwóch największych partii. Według sondażu uwzględniającego start Roberta F. Kennedy'ego Jr., Donald Trump uzyskałby 36 proc., Joe Biden - 30 proc., a Kennedy - 8 proc.