W 1989 roku jako redaktor naczelna tworzyła łódzki dodatek „Gazety Wyborczej”. W 1990 roku wstąpiła do ROAD. Potem była związana z Unią Demokratyczną i Unią Wolności. W 1997 roku miała zostać ministrem kultury w rządzie Jerzego Buzka, ale zrezygnowała z ubiegania się o to stanowisko po oskarżeniach ze strony tworzącej koalicję z Unią Wolności AWS o to, że w 1968 roku publikowała artykuły o wydźwięku antysemickim. Polityk przyznała wówczas, że „30 lat temu ukazywały się podłe i głupie artykuły sygnowane jej nazwiskiem”.



W 2001 roku, po powstaniu Platformy Obywatelskiej, Śledzińska-Katarasińska została politykiem tej partii. Do 2006 roku kierowała zarządem regionu łódzkiego tej partii.



W latach 2005-2015 kierowała w Sejmie komisją kultury i środków przekazu. Zasiadała też w radzie programowej TVP S.A. (przez pewien czas była nawet jej przewodniczącą.



W 2023 roku, po raz pierwszy od 1991 roku, nie wywalczyła mandatu w wyborach parlamentarnych. Startując z listy łódzkiej PO uzyskała dopiero siódmy wynik.