Szymon Hołownia: Mateusz Morawiecki do mnie nie dzwonił

- Nie wiem skąd premier Morawiecki weźmie większość, ale jak ktoś chce wierzyć, to nie ma takiej siły, która wiarę z człowieka mogłaby wyrugować. Ja będę ostatnim, który ten kaganek wiary będzie próbował tłamsić. Niech wierzy - podsumował.

Hołownia pytany czy Morawiecki do niego dzwonił odparł, że nie. - Jeśli ktoś idzie do mediów i opowiada, że sobie wyobraża, że mógłby stworzyć ten rząd, że on by realizował nasze projekty, że tam by byli nasi ludzie, a nawet nie zadzwonił... wychodzi z tego, że chyba Morawiecki rozmawia ze sobą - ironizował. - Takiej rozmowy, tak samo jak wiary, nikomu odmówić nie można - dodał. - Jeśli Morawiecki chciałby zbudować koalicję warto nie rozmawiać tylko z lustrem - dodał.



Hołownia zapowiedział też, że Polska 2050 nie zamierza budować większości z PiS.