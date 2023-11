Morawiecki przypomniał też słowa Kaczyńskiego o "syndromie tłustych kotów". - Teraz czas, by wszyscy w PiS zmienili się w wojowników, aby z powrotem przekonać wyborców i wygrywać wybory. Jeżeli tego nie zrozumieją, to ich postawę zrozumie kierownictwo partii przy układaniu list do samorządu i europarlamentu - ostrzegł.



Premier stwierdził też, że błędem była "ospała reakcja na pseudoaferę wizową". - Niestety, ale opozycji udało się ten temat przechwycić i go zakłamać - dodał.



Pytany o skład rządu, który będzie formował, Morawiecki zapowiedział, że "będzie mniej ministrów, za to będzie znacznie więcej kobiet niż obecnie". - Będzie to pewnego rodzaju miks młodości z doświadczeniem - dodał.