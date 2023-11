Misja tworzenia rządu

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Rady Ministrów, która będzie sprawować swe obowiązki do czasu powołania nowego rządu. Prezydent desygnował na premiera Mateusza Morawieckiego. - Powtórzę to jeszcze raz i będę to powtarzał w nieskończoność: w moim najgłębszym przekonaniu było to dobre dla Polski osiem lat - mówił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Andrzej Duda powiedział, że Mateusz Morawiecki dostał ponownie tekę do formowania nowej Rady Ministrów. - Wierzę w to, że pan premier ją sformuje, tak jak rozmawialiśmy, tak jak mnie zapewniał; znajdzie większość, która poprze w Sejmie nową Radę Ministrów i będzie mógł w porozumieniu, już nie tylko w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale w szerszym porozumieniu parlamentarnym, kontynuować rozwijanie Rzeczypospolitej - mówił prezydent Duda.

Mateusz Morawiecki to wiceprezes PiS - komitetu, który w wyborach 15 października uzyskał największe poparcie. Zanim prezydent powierzył dotychczasowemu premierowi misję tworzenia rządu, liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, czyli koalicji PSL i Polski 2050, oraz Nowej Lewicy podpisali umowę koalicyjną. Kluby tych partii mają w Sejmie większość 248 z 460 mandatów. Dotychczasowa sejmowa opozycja ma też - ponownie - większość w Senacie..

Przejawem tego, że PiS nie ma większości w obu izbach parlamentu były głosowania w sprawie wyboru członków prezydiów. Elżbieta Witek nie została wicemarszałkiem Sejmu (poparło ją 203 posłów), Marek Pęk nie został wicemarszałkiem Senatu (zyskał poparcie 33 senatorów).

W czwartek wieczorem premier Mateusz Morawiecki powiedział, że proces tworzenia rządu trwa. - Ja zaprezentuję za 7-8 dni skład nowej Rady Ministrów i od decyzji Sejmu będzie zależało, czy uda się utworzyć nowy rząd, czy nie - oświadczył.