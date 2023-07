Senat przyjął uchwałę ws. ludobójstwa na Wołyniu. "Co najmniej 100 tys. ofiar"

Cena rosyjskiej ropy Urals przebiła dozwoloną granicę. To źle dla Rosji

Cena rosyjskiej ropy Urals przekroczyła ustalony przez kraje G7 pułap 60 dol. za baryłkę. Rosyjskie koncerny będą musiały zwiększyć rabaty, by eksportować. A to oznacza mniejsze wpływy do wojennego budżetu Kremla.