Katarzyna Kucharczyk: Niewidzialne kobiety. O równość szans będziemy walczyć jeszcze 100 lat

Różnorodność ma pozytywny wpływ na gospodarkę i budowę społeczeństwa opartego na współpracy i wzajemnym szacunku. Zmiany zachodzą, ale bardzo powoli. Pełna równość płci na rynku pracy zostanie osiągnięta za ponad sto lat.

Publikacja: 17.11.2025 04:02

Pełna równość płci na rynku pracy zostanie osiągnięta za ponad sto lat

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Kucharczyk

Statystycznie w Polsce kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni. Ale na tych samych stanowiskach zarabiają mniej, a w procesach rekrutacyjnych i awansach często są dyskryminowane. Papierkiem lakmusowym jest sytuacja w spółkach giełdowych, czyli elicie gospodarki.

Jaka jest sytuacja kobiet we władzach spółek? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowszy raport Fundacji Liderek Biznesu, który opisujemy na łamach dzisiejszej „Rzeczpospolitej”. Wnioski są umiarkowanie optymistyczne.

Ile kobiet jest we władzach spółek giełdowych?

Widać wzrost udziału kobiet we władzach spółek giełdowych, ale tempo zmian jest zdecydowanie zbyt wolne. Zaledwie 13,6 proc. członków zarządów i 19,2 proc. rad nadzorczych to kobiety. Prawie 60 proc. firm nie ma w zarządzie ani jednej kobiety. To wprawdzie o kilka punktów procentowych mniej niż kilka lat temu, ale nadal bardzo dużo. I trudno to racjonalnie uzasadnić – pula świetnie wykształconych i doświadczonych kandydatek jest przecież bardzo duża.

Sytuacja powinna się poprawiać wraz z wdrożeniem przepisów nowej dyrektywy Women on Boards. Teraz zdecydowana większość polskich spółek giełdowych nie spełnia jej wymogów. Natomiast pochwała należy się nielicznym, które pozytywnie się wyróżniają, jak ING, Text, Bank Handlowy, BNP Paribas czy GPW.

Jak pomóc kobietom na rynku pracy

Problem jest znacznie szerszy i ma wymiar globalny. Według badań Światowego Forum Ekonomicznego pełna równość płci może zostać osiągnięta dopiero za ponad sto lat.

Różnorodność to wartość, a nie problem. Z niepokojem obserwuję, jak świat odchodzi od wysiłków na rzecz zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wiek, wyznanie czy orientację seksualną.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział obronę kobiet przed „ekstremizmem ideologii gender”. Nie tędy droga. Ideologia nas nie atakuje. Jako aktywna zawodowo matka kilkorga dzieci liczę na coś innego. Na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie równego podziału obowiązków między rodzicami. Na równy dostęp do edukacji. Na elastyczne i mądre prawo pracy. Na lepszy system opieki instytucjonalnej nad dziećmi. Nie chodzi o przywileje, ale równość szans.

Często szumne zapowiedzi o wspieraniu kobiet brutalnie zderzają się z rzeczywistością. Kilka lat temu starałam się o miejsce dla córki w publicznym przedszkolu. Nie udało się. A miesięczny koszt placówki prywatnej stanowił lwią część mojej wypłaty. Alternatywą była rezygnacja z pracy. Dopóki kobiety będą stawać przed takimi dylematami, nie zobaczymy fundamentalnych zmian. I żadne dyrektywy tego nie zmienią.

Źródło: rp.pl

