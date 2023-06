Turcja: 16-latek aresztowany po dorysowaniu wąsów na plakacie Erdogana

Powodem oskarżenia 16-latka było dorysowanie wąsów na plakacie wyborczym Recepa Tayyipa Erdogana, który w majowych wyborach prezydenckich zapewnił sobie trzecią kadencję na stanowisku prezydenta Turcji.

Za co aresztowano 16-latka oskarżonego o obrazę prezydenta Erdogana

Media zbliżone do opozycji twierdzą, że nastolatek z Mersin został oskarżony o oszpecenie wizerunku prezydenta na plakacie w pobliżu jego domu. Chłopak dorysował na zdjęciu Erdogana wąsy, przypominające wąsy noszone przez Adolfa Hitlera oraz umieścił na plakacie "obraźliwe komentarze".

Nastolatka aresztowano na podstawie nagrań z kamery monitoringu - informują media.

Chłopak został przesłuchany w domu, gdzie miał przyznać się do dorysowania wąsów Erdoganowi, ale zaprzeczył, że to on jest autorem haseł umieszczonych na plakacie.