Polityczny weekend pod znakiem dyskusji o programach

Do wakacji pozostało coraz mniej czasu, liczy się każdy dzień, a zwłaszcza każdy weekend. W najbliższy PiS planuje dwudniowy kongres programowy w Warszawie. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego, z którymi rozmawialiśmy, przekonują, że będzie to otwarcie nowego etapu w prekampanii wyborczej – po wiosennym objeździe i spotkaniach z wyborcami.

W kuluarach można usłyszeć, że PiS w sobotę i niedzielę przedstawi zapowiedź i główne kierunki oferty programowej na jesień. Kongres będzie obejmował zarówno dyskusje panelowe, jak i wystąpienia programowe liderów PiS, w tym Jarosława Kaczyńskiego – w sobotę i niedzielę. PiS ma już w planach kolejne kongresy, a politycy partii Kaczyńskiego unikają – zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie – informowania wprost, co konkretnie zostanie zaprezentowane w najbliższych dniach. Głównie po to, by nie podgrzać nadmiernie oczekiwań. PiS ma podzielić też sprawy zgodnie z kluczem regionalnym w ciągu dwóch dni rozmów przy stolikach programowych. Ogólne tematy paneli dyskusyjnych i w „podstolikach” mają dotyczyć kwestii takich jak bezpieczeństwo czy wsparcie dla rodzin. Konkrety padną. Pomysły zostaną w sobotę i niedzielę skierowane do konkretnych segmentów elektoratu ważnych dla wygranej jesienią. Np. pojawi się nowa propozycja, z której skorzysta polska klasa średnia – zapewnia jeden z naszych informatorów, który jednocześnie podkreśla, że w najbliższy weekend PiS ujawni dopiero zarys i pierwsze elementy swojej propozycji, a kolejne wydarzenia tego typu na dużą skalę są przygotowywane, również z przesłaniem do ściśle określonych grup wyborców.

PiS planuje jeszcze przed kongresem działania polityczne. Jak mówią politycy Pawła Kukiza, jeszcze w piątek może dojść do podpisania umowy programowej Kukiza z PiS – co zwiastuje porozumienie polityczne dotyczące miejsc na listach dla Kukiza i jego ludzi. To szczególnie mocno obserwują politycy Zbigniewa Ziobry. Suwerenna Polska nie rozpoczęła jeszcze w praktyce żadnych poważnych rozmów z PiS co do list wyborczych.

Ale polityczny weekend to nie tylko kongres programowy PiS. W sobotę, również w Warszawie, planowana jest konwencja programowa AgroUnii. Michał Kołodziejczak i jego współpracownicy mają przedstawić kompleksową wizję Polski. Program AgroUnii przygotowywał ekonomista młodego pokolenia, Jan Zygmuntowski. Zgodnie z zapowiedziami, w sobotę będzie też zaprezentowana Rada AgroUnii. W ostatnim tygodniu AgroUnia alarmowała m.in. o sytuacji na rynku mleka. – Ostrzegam, kryzys na rynku mleka zbierze bardzo duże żniwo – mówił Kołodziejczak po spotkaniu z producentami mleka w tym tygodniu w woj. łódzkim.