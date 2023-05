Kontrowersyjny Klub Generałów wraca do łask

Czego dotyczą te spotkania? Generałowie często podnoszą sprawę pochówków. Chodzi o to, że w 2021 roku szef MON Mariusz Błaszczak zdecydował, że o przyznaniu asysty honorowej na pogrzeby generałów będzie decydował on sam, a nie dowódca garnizonu, jak do tej pory. Było to pokłosiem kilku pogrzebów, m.in. współtwórcy propagandy stanu wojennego gen. Zdzisława Rozbickiego, którego wojsko pożegnało z pocztem sztandarowym i orkiestrą dętą. Generałowie z nowymi zasadami się nie zgadzają.

Podnoszą też często temat emerytur. Jak wynika z relacji na stronie klubu, podczas spotkania z KO padały narzekania na „niewłaściwą interpretację prawdy historycznej” czy rzekome „fake newsy o komunistycznych generałach”.

Dlaczego opozycja zaczęła chętnie spotykać się z klubem o takiej przeszłości? Głównym wytłumaczeniem jest to, że zdecydowana większość kontrowersyjnych członków odeszła z przyczyn naturalnych. – Generałów, którzy odpowiadali za stan wojenny, już u nas nie ma. Natomiast są tacy, którzy zmieniali obraz naszego wojska, przystosowując go do standardów NATO – wyjaśniał w 2021 roku „Rzeczpospolitej” honorowy prezes klubu gen. Roman Harmoza.

Tomasz Siemoniak mówi nam, że „ma świadomość, iż w przeszłości w ramach klubu funkcjonowały osoby z kontrowersjami”. – Na sali najstarsi jednak według mojej obserwacji byli generałowie z lat 90. Wiceszefem warszawskiego klubu jest gen. Anatol Wojtan, który w moich czasach zastępcą był szefa Sztabu Generalnego – mówi. – Moją rolą jest spotykanie się z różnymi organizacjami, jeśli mnie zapraszają. Nie zawsze muszę podzielać wszystkie poglądy jej członków – dodaje były minister.

Problem w tym, że mimo przemiany pokoleniowej klub wciąż budzi kontrowersje w obozie władzy i sprzyjającym mu mediom. Np. „Gazeta Polska”, opisująca relacje generałów z Szymonem Hołownią, podkreśliła, że szef klubu gen. Jerzy Słowiński był szkolony w Moskwie. Dodała, że w spotkaniach z Hołownią uczestniczyli też m.in. „były szef WSI gen. Marek Dukaczewski, prawomocnie skazany w 2017 roku słuchacz akademii wojskowej w Moskwie gen. Piotr Czerwiński oraz zarejestrowani jako kontakty operacyjne SB Stanisław Dobrzański i Andrzej Karkoszka”.