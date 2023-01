Premier Morawiecki był pytany o to czy wysłał już kwiaty Donaldowi Tuskowi za to, że wstrzymanie się KO od głosu w sprawie ustawy wprowadzającej zmiany w Sądzie Najwyższym, która ma odblokować środki z KPO, pomogło w jej przyjęciu.



- Powinienem raczej powiedzieć, że tam, gdzie dwóch się bije, tam Rosja korzysta. Zablokowanie KPO przez UE doprowadziło do tego, że mieliśmy osłabienie sytuacji Polski na rynkach finansowych, trudności z pozyskiwaniem tańszego pieniądza. I dzięki naszej odpowiedzialnej polityce, kompromisowi, który zawarliśmy z UE, doprowadziliśmy do momentu, w którym opozycji, zwłaszcza PO, trudno było postąpić inaczej - odparł szef rządu.

Morawiecki mówił też o "odpowiedzialnym" wystąpieniu "jednego z liderów opozycji", nie wymieniając jednak nazwiska Tuska.



- Sądzę, że należy podkreślić, że - przynajmniej część opozycji - zachowała się właściwie - podsumował.



Na pytanie o to jak powinien zachować się Sejm, jeśli Senat wprowadzi poprawki do ustawy, Morawiecki odparł, że "apeluje do marszałka Senatu, aby nie zwlekać, tylko jak najszybciej zwołać posiedzenie Senatu". - Nie ma co przedłużać tego procesu. Jestem przekonany, że większość klasy politycznej zrozumie jak ważne jest to, że KPO powinno być przyjęte, zwłaszcza w dobie wojny na Ukrainie - mówił premier.

- Wychodzę z założenia, że to jest kompromis trudny, dobry - lepiej jest pójść szybko do przodu. Będę prosił, aby jak najszybciej przejść przez procedurę, odrzucić poprawki, jeśli się pojawią. Najlepiej by było, gdyby Senat przyjął tę ustawę - przecież zatwierdzoną przez KE - bez poprawek - dodał.

A co z Solidarną Polską, która współtworzy rząd, a głosowała przeciw ustawie?

Myślę, że pierwsza transza (środków z KPO) trafi (do Polski) w III-IV kwartale tego roku Mateusz Morawiecki, premier

- Solidarna Polska głosuje przeciwko tej ustawie ponieważ podkreśla ryzyka z nią związane. Ja różne ryzyka także widzę - różnimy się, tak jak w rodzinie. Jesteśmy jako Zjednoczona Prawica cały czas bardzo zjednoczeni, ale część naszych posłów ma inne zdanie w danej kwestii. Ja dostrzegam inne ryzyka - destabilizacji sytuacji finansów publicznych Polski, pogorszenie ratingów, trudniejsze pozyskiwanie środków z rynków finansowych i brak możliwości szybkiego poprawiania uzbrojenia polskiej armii - mówił Morawiecki.



A za co premier dziękował w piątek Zbigniewowi Ziobrze? Morawiecki tłumaczył, że było to podziękowanie za konsultacje ws. ustawy.



- Racje, które one przedstawili nam były wyłożone w sposób bardzo rzeczowy. To nie są obawy, których ja nie podzielam - zwłaszcza że byliśmy traktowani nie raz nie fair przez Komisję Europejską. Tylko że polityka to sztuka realizacji celów w tych okolicznościach, w których się znajdujemy. Dzisiaj mamy sytuację bardzo groźną na wschodzie - odparł.



Kiedy do Polski mogą trafić pieniądze z KPO?



- Myślę, że pierwsza transza trafi w III-IV kwartale tego roku. Wniosek o środki chcemy skierować natychmiast po wejściu ustawy wiatrakowej na agendę Sejmu, za jakieś 10 dni - zapowiedział Morawiecki.