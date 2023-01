Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock opowiedziała się za odejściem od zasady jednomyślności przy podejmowaniu kluczowych decyzji w Unii Europejskiej. Według przedstawicielki niemieckiego rządu, Unia nie może sobie dalej pozwolić na to, by pojedyncze państwa blokowały decyzje całej wspólnoty. - Głosowanie większością kwalifikowaną może prowadzić do bardziej sprawiedliwych... wyników dla nas wszystkich - powiedziała Baerbock, cytowana przez Deutsche Welle.

Reklama

Stanowisko szefowej niemieckiego MSZ to kolejna taka wypowiedź członka rządu federalnego Niemiec. W ubiegłym roku za likwidacją weta w Radzie Europejskiej opowiedział się kanclerz Olaf Scholz.

Czytaj więcej Polityka Niemcy za likwidacją weta w UE Za odejściem od zasady jednomyślności przy podejmowaniu kluczowych decyzji w UE opowiedziała się szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock.

W czwartek w Polskim Radiu o postulat Baerbock zapytany został sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. - Póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, póki rządzi Zjednoczona Prawica, nie będzie zgody na odejście od zasady weta w Unii Europejskiej - odparł.

- Ta zasada to był jeden z kamieni, który legł u podstaw Unii Europejskiej, który gwarantował wszystkim państwom - i tym mniejszym - to, że są partnerami i podmiotami, a nie przedmiotami, pionkami w UE - podkreślił. - Mając takie uprawnienie każde państwo miało, można powiedzieć, złotą kartę - mówił. Krzysztof Sobolewski zadeklarował, że PiS i rząd Zjednoczonej Prawicy nie zgodzą się, "aby to zostało zniesione".

Reklama

Czytaj więcej Polityka "Nie spodziewałem się, że wpłynie 6 bilionów zł". Mularczyk komentuje odpowiedź Niemiec ws. reparacji - Ta wypowiedź jest zdumiewająca dla polskiego MSZ, dlatego że państwo niemieckie nie może zamknąć sprawy, która nigdy nie była otwarta - powiedział wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk, komentując stanowisko rządu Niemiec w sprawie odszkodowań wojennych dla Polski.

- A dodatkowo - wczoraj podana została przez jeden z portali informacja o tym, jakie zyski w zeszłym roku z Unii Europejskiej miały Niemcy, ile włożyły, ile wyjęły z Unii Europejskiej, ile wpłynęło do Niemiec. Okazuje się, że włożyły 25 mld euro, wyjęły 135 mld euro. Być może to jest podstawa do mówienia przez panią minister w takim, a nie innym kontekście - powiedział sekretarz generalny partii kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego.

- No ktoś zyskuje na tym, że jest Unia Europejska, że funkcjonuje tak, a nie inaczej - a może chciałby jeszcze więcej zyskiwać? Z naszej strony na to zgody nie będzie, na usunięcie weta z prerogatyw państw członkowskich Unii Europejskiej - powiedział Krzysztof Sobolewski.