Kazimierz Kujda, od lat jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego (był m.in. prezesem spółki Srebrna, a do lutego 2019 r. prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska), w połowie czerwca został uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za kłamcę lustracyjnego. Był to proces autolustracyjny wszczęty na wniosek samego Kujdy po tym, gdy w lutym 2019 r. „Rzeczpospolita” ujawniła, że IPN ma jego teczkę tajnego współpracownika SB o pseudonimie „Ryszard”.

Były szef NFOŚ został skazany na trzy lata pozbawienia prawa wybieralności do parlamentu oraz pełnienia funkcji publicznych. Po wyroku Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej krytykował „orzecznictwo sądów” i mówił: „Miałem okazję zapoznać się z tymi materiałami. Mam tutaj inne zdanie”.

Po wyroku Kujda zapowiadał, że wystąpi do sądu o pisemne uzasadnienie wyroku i złoży apelację. O uzasadnienie poprosił. „Rzeczpospolita" wystąpiła zaś do sądu o jego udostępnienie.

Czego chciało SB?

Z dokumentu wynika, że główna linia obrony Kazimierza Kujdy sprowadzała się do twierdzenia, że choć potwierdził na piśmie „nawiązanie dialogu” ze Służbą Bezpieczeństwa, to nie była to „zgoda na współpracę”. A zatem złożone przez niego oświadczenie lustracyjne o braku współpracy z SB było zgodne z prawdą. Sąd nie podzielił tej argumentacji.

W uzasadnieniu odtworzono historię kontaktów Kujdy z SB. Był on w jej zainteresowaniu od 1978 r. jako student, a potem doktorant, bo często wyjeżdżał za granicę m.in. do NRD i ZSRR. Starał się wielokrotnie o paszport, by wyjechać do pracy za granicą. Dlatego zaczyna się z nim spotykać funkcjonariusz SB T.W. z Sieradza. „21 grudnia 1979 roku dochodzi do »spotkania pozyskaniowego« poza budynkiem biura paszportowego, w pokoju hotelu (...) w Warszawie. W spotkaniu bierze udział poza T.W. i K.K., kierownik Sekcji (...) Wydziału (...) KWMO w S. – L.S. Funkcjonariusze ujawniają, jaką służbę reprezentują i cel spotkania. W trakcie rozmowy K.K. osobiście sporządza oświadczenie, w którym wyraża zgodę na nawiązanie dialogu z pracownikiem Służby Bezpieczeństwa, zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy tego faktu, ponadto zobowiązuje się do przekazywania wiadomości autentycznych i zgodnych z prawdą. Zastrzega też, że dialog ma dotyczyć spraw naukowych wynikających z kontaktów z zagranicą” – wskazuje w uzasadnieniu sąd, na podstawie akt operacyjnych, które uznał za wiarygodne.

Kujda, jak czytamy w dokumencie, spotykał się regularnie z oficerem prowadzącym w hotelach między marcem 1980 r., a lipcem 1981. Nie pobiera pieniędzy od SB, a czas współpracy jest krótki (stąd stosunkowo łagodny wyrok). „Na każdym ze spotkań wyznaczane jest miejsce i termin kolejnego kontaktu, a w ich trakcie lustrowany własnoręcznie sporządza notatki opatrzone przez niego datą, należy podkreślić, że notatki te nie zawierają żadnego podpisu” – wskazuje sąd i podkreśla również, że „informacje dotyczą osób, z którymi podróżował, ich danych, w tym danych dotyczących ich rodziny, miejsca pracy, zainteresowań, danych osób, z którymi się spotykał za granicą, okoliczności ich poznania i przebiegu wyjazdów”.

Spotkania w konspiracji

Kujda rzeczywiście chciał się od kontaktów z SB uwolnić. Już w styczniu 1981 r. stwierdza, że chce je ograniczyć jedynie do kwestii związanych „z wyjazdami do krajów kapitalistycznych”. Jednak kiedy chce wyjechać na staż do Austrii, a tak naprawdę do nielegalnej pracy na budowie, pomaga mu w tym agent służb. Po powrocie Kujda unika spotkania, ale kiedy wreszcie do niego dochodzi „lustrowany stwierdza, że w czasie wyjazdu nie zdarzyło się nic, co mogłoby zainteresować służby, ma problemy osobiste i kategorycznie odmawia sporządzenia własnoręcznej notatki”. Naciskany – spisuje ją w końcu podpisując nazwiskiem. „Na kolejne umówione spotkania nie stawia się, w rozmowach telefonicznych odmawia spotkania i współpracy, w dniu 18.07.1983 roku ma miejsce ostatnie spotkanie w hotelu” – ustala sąd.

Wielka krzywda

Kazimierz Kujda przed sądem przyznał, że miał kontakty z oficerami SB, ale tylko w kwestii wyjazdów zagranicznych. „Prawdziwe są również jego depozycje dotyczące tego, że nie o wszystkich faktach i osobach informował służby” – stwierdza sąd. Kujda bronił się przed sądem, twierdząc, że przekazywał agentowi fałszywe informacje i dane. Ale wezwani świadkowie, także koledzy z wyjazdów czy pracy na budowie w dużej części je potwierdzali.

Były prezes NFOŚ utrzymywał, że nie miał świadomości, że współpracuje z SB. Sąd uznał te zeznania za niewiarygodne, bo w jego opinii żadne ze spotkań „nie miało charakteru urzędniczego celem uzyskania paszportu, lecz miało charakter konspiracyjny”, a poza tym Kujda pisał notatki. Współpraca z SB była zatem świadoma i z zachowaniem tajności – a to wypełnia znamiona ustawy lustracyjnej.

Sąd przyznał, że w zgodzie na kontakty z bezpieką nie użyto sformułowania „współpraca” „jednak informacja zapisana osobiście przez lustrowanego pod koniec tego oświadczenia, iż ma przekazywać wiadomości autentyczne i zgodne z prawdą, nie pozostawia żadnych wątpliwości, że Kazimierz Kujda w ten sposób zobowiązał się do przekazywania informacji, a nie do prowadzenia kurtuazyjnych rozmów na nieznaczące tematy”– czytamy w uzasadnieniu. Kujda bronił się, że przekazane przez niego informacje nie wyrządziły nikomu krzywdy. Sąd podkreślił, że nie ma to żadnego znaczenia dla oceny tego, czy współpracował czy nie.

W rozmowie z „Rz” Kazimierz Kujda podkreśla, że wyrok jest „niesprawiedliwy”, „straszny”. – To dla mnie wielka krzywda. Nigdy nie podpisałem żadnego zobowiązania do współpracy, nie napisałem ani jednego donosu. Nie nadałem sobie rzekomego pseudonimu Ryszard – mówi. Dodaje, że przedstawił sądowi setkę dokumentów potwierdzających jego niewinność, ale ich nie uwzględniono. – Będę składał apelację, bo spotkała mnie wielka krzywda – podkreśla.

Na razie jednak jej nie złożył. Po odejściu z NFOŚ zasiadał m.in. w radzie nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa. Był także ekspertem w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Obecnie – w resorcie aktywów państwowych – jest społecznym doradcą wicepremiera Jacka Sasina.