– Przede wszystkim te osoby muszą wiedzieć, jaka jest podstawa prawna ich pobytu w Polsce, i to trzeba uregulować, ponieważ oni nie składają wniosku o status uchodźcy w Polsce, te kolejki byłyby dramatyczne, jeśli każdy by teraz składał wnioski na granicy – mówił we wtorek w Polsat News wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Z naszych informacji wynika, że specustawa to priorytet dla rządu i może trafić do Sejmu w ciągu najbliższych kilkunastu godzin, jeszcze przed czwartkowym posiedzeniem Sejmu. Tak by mogła zostać bardzo szybko przyjęta przez parlament.

Swoje pomysły dotyczące reakcji na gwałtownie zmieniającą się sytuację mają partie opozycyjne. Lewica zapowiedziała projekt specjalnej uchwały Sejmu, który ma być wsparciem dla członkostwa Ukrainy w UE. – Wspieramy Ukrainę w tych dążeniach – mówi Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy w Sejmie. Dodaje, że Lewica chce też zmiany statusu uchodźcy-Ukraińca, tak by każdy przyjeżdżający do Polski obywatel Ukrainy miał taki status, jak obywatele UE przyjeżdżający do Polski.

Swoje pomysły ma też ruch Szymona Hołowni.

– W organizację ruchu migracyjnego państwo musi zaangażować samorządy, które należy dofinansować. Samorządowcy mówią wprost: potrzebują środków finansowych na pomoc społeczną, zdrowie, edukację. Mają pełną świadomość, że wiele zadań spadnie na ich barki. Muszą poszukać nauczycieli mówiących po ukraińsku, tworzyć nowe klasy w szkołach, zaopiekować się osobami, które przyjeżdżają do nas. To wszystko wymaga zmiany prawa i wyraźnego dostosowania budżetu samorządów do nowej sytuacji – mówi „Rzeczpospolitej” Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. Jak dodaje, rząd musi tez ściślej współpracować z organizacjami pozarządowymi, między innymi w zakresie wsparcia dla najmłodszych osób przybywających do nas z Ukrainy.

Politycy Platformy Obywatelskiej, z którymi rozmawialiśmy, mówią o celach długoterminowych dla Polski.

– Jestem dumna z Polaków, którzy pomagają Ukraińcom. To odruch moralny każdego z nas – mówi nam posłanka Izabela Leszczyna, wiceszefowa PO. – Wyzwanie stojące przed polskim rządem to stworzenie warunków do życia dla uchodźców, także ich integracja. W tym procesie rola szkoły jest nie do przecenienia. Ale największe zadanie to transformacja energetyczna, musimy postawić na czystą energię, w tym OZE, aby uniezależnić się od Rosji. A na to potrzebne są setki miliardów złotych z unijnych funduszy – dodaje Leszczyna.

Jej zdaniem obecna sytuacja zagrożenia ze strony Rosji powinna zainspirować polskich polityków do rozpoczęcia debaty, „pewnie długotrwałej”, o wejściu Polski do strefy euro, co byłoby trwałym zakotwiczeniem Polski w UE.

W specjalnym spocie głos zabrał też lider PO Donald Tusk. – Jesteście wspaniali – mówił o Polakach, którzy pomagają uchodźcom.