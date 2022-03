– Jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie. To powinno się zmienić – mówi poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko. Wraz z posłami PiS złoży w tym tygodniu w Sejmie projekt nowej ustawy o broni i amunicji, dużo bardziej liberalnej od obecnej. To realizacja apelu Pawła Kukiza, którego formacja ma porozumienie programowe z PiS. W ubiegłym tygodniu zaapelował on z mównicy o ułatwienie dostępu do broni.

Reklama

Powodem jest sytuacja w Ukrainie. Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji tamtejszy parlament zagłosował za zmianami w przepisach, które przyznają prawo do noszenia broni w celu samoobrony. Ruszyła też akcja rozdawania broni cywilom. Jednak już wcześniej w rękach Ukraińców było ok. 1,2 mln sztuk broni.



W ogonie Europy

Tymczasem w posiadającej podobny potencjał ludnościowy Polsce broni jest dwukrotnie mniej, bo 658,4 tys. Liczba pozwoleń wynosi 252,3 tys., a ponieważ niektórzy mają ich kilka, realnie posiadaczy broni jest około 170 tys. Więcej broni jest nie tylko w Ukrainie, ale też np. w Czechach czy w Niemczech, gdzie przypada statystycznie dziesięciokrotnie więcej jednostek strzeleckich niż w Polsce. Jeszcze więcej broni jest w krajach będących liderami w Europie, czyli w Szwajcarii i Finlandii.

Jesteśmy w ogonie Europy, choć teoretycznie prawo sprzyja posiadaniu broni. Ułatwiła to nowelizacja ustawy o broni i amunicji z 2011 roku, która zmniejszyła uznaniowość policji w wydawaniu pozwoleń. Najłatwiej uzyskać je w celach sportowym oraz kolekcjonerskim, a w ubiegłym roku Polacy pobili rekord, jeśli chodzi o zakupy broni. Kupili jej aż 70,5 tys. egzemplarzy.

Reklama

Mec. Andrzej Turczyn, specjalista od ustawy o broni i amunicji i popularyzator strzelectwa, uważa jednak, że prawo wcale nie jest aż tak przyjazne. – Zdobycie pozwolenia wciąż nie jest proste, łatwe i tanie. Trzeba poświęcić na to dobre pół roku, wydać kilka tysięcy złotych i pokonać przeróżne bariery biurokratyczne – wylicza.

Rewolucja w przepisach

Sytuację ma zmienić projekt, który w tym tygodniu znajdzie się w Sejmie. Powstaje na podstawie propozycji opracowanej przez Jarosława Lewandowskiego z miesięcznika „Strzał”, którą już w ubiegłej kadencji złożył klub Kukiz’15.

Autopromocja CYFROWA.RP.PL Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt przewiduje likwidację obecnych celów posiadania broni. W zamian ma zostać ustanowiona obywatelska karta broni, dostępna bez egzaminu na odpowiednio umotywowany wniosek. Uprawniałaby do posiadania mniej niebezpiecznych rodzajów broni, np. bocznego zapłonu, jak karabinki sportowe. Kolejnym szczeblem miałoby być pozwolenie podstawowe, wymagane do zakupu broni centralnego zapłonu, np. typowego pistoletu. Do zdobycia tego pozwolenia potrzebny byłby egzamin lub kilkuletni staż w posiadaniu karty obywatelskiej. Projekt przewiduje też pozwolenie rozszerzone, uprawniające do noszenia broni.

Czytaj więcej Mundurowi Ustawa o obronie Ojczyzny: prostszy zaciąg do obrony Ukrainy Agresja Rosji na Ukrainę przyśpiesza prace nad ustawą o obronie Ojczyzny, w tym nad przepisami o udzielaniu zgody na służbę w obcym wojsku. Sejm ma ją ustalać w czwartek.

Projekt złożony w ubiegłej kadencji przewidywał, że po jego uchwaleniu liczba broni w Polsce wzrosłaby dziesięciokrotnie. Czy to możliwe? – Trudno oszacować dokładne skutki, jednak taki wzrost jest możliwy, biorąc pod uwagę to, ile broni jest w innych państwach europejskich – mówi Jarosław Sachajko.

Czas na zmiany?

Problem w tym, że projekt, który z poparciem PiS ma wrócić do Sejmu, w ubiegłej kadencji był krytykowany jako zbyt liberalny. Nieoficjalnie mówiło się, że taką opinię miał o nim sam Paweł Kukiz. W Sejmie miesiącami zwlekano z nadaniem mu numeru druku. W dodatku z badań opinii publicznej wynikało, że Polacy nie chcą ułatwień w dostępie do broni.

Reklama

Jarosław Sachajko mówi, że obecnie prawdopodobieństwo przyjęcia projektu jest jednak wysokie. – Wojna na Ukrainie wszystko zmieniła. Spowodowała, że w tej sprawie otrzeźwiało wielu polityków i liderów opinii – mówi.