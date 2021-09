06:46 Czy Niemcy po wyborach bardzo się zmienią?

Zdaniem prof. Thomas Pogundtke, politologa z uniwersytetu im. Heinricha Heinego z Düsseldorfu, z którym rozmawiała "Rzeczpospolita", wielkich zmian nie należy się spodziewać. - Oba największe ugrupowania SPD oraz CDU/CSU, które mają szanse na wygraną i tym samym wpływ na kształt przyszłego rządu, nie różnią się od siebie zasadniczo - twierdzi nasz rozmówca.

06:39 Jak wyglądał układ sił w kończącym kadencję Bundestagu

709 Tylu parlamentarzystów zasiadało w Bundestagu w latach 2017-2021

Największą liczbą parlamentarzystów - 245 - dysponowało CDU/CSU (200 - CDU, 45 - CSU). SPD miało w Bundestagu 152 miejsca (łącznie rząd dysponował więc 397 głosami). Największą partią opozycyjną było AfD, które obsadziło 87 mandatów. Liberałowie z FDP mieli 80 miejsc w Bundestagu, a Der Linke (Lewica) - 69. Zieloni obsadzili 67 mandatów. 1 mandatem dysponowała partia Liberalno-Konserwatywni Reformatorzy, jednym ugrupowanie o nazwie Partia (pełna nazwa: Partia na rzecz Pracy, Praworządności, Ochrony Zwierząt, Promocji Elit i Inicjatyw Oddolnej Demokracji). 7 mandatów przypadało na polityków bezpartyjnych.

06:37 Tuż przed wyborami ofiarą dowcipnisiów padło AfD

Osoby podające się za firmę kurierską zdobyły kontrakt od skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) na dystrybucję miliona ulotek wyborczych. Zamiast do wyborców odesłali ulotki do biur partii na dwa dni przed niedzielnymi wyborami.

06:34 Niemcy wybierają dziś nie tylko Bundestag

Poza wyborami do izby niższej parlamentu 26 września odbywają się wybory do lokalnych parlamentów w Berlinie, Turyngii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Wybory w Niemczech - o co toczy się walka?

Niemcy wybierają w niedzielę skład Bundestagu - izby niższej parlamentu. Uprawnionych do głosowania jest ok. 60,4 mln obywateli Niemiec w wieku powyżej 18 lat. Lokale wyborcze będą otwarte od 8 do 18. Ok. 18 pojawią się pierwsze wyniki badań exit poll.

Niemiecki Bundestag liczy co najmniej 598 parlamentarzystów, ale liczba mandatów obsadzanych w izbie niższej parlamentu nie jest stała. Wynika to z mieszanego systemu wyborczego obowiązującego w Niemczech. Każdy wyborca oddaje dwa głosy - jeden na konkretnego kandydata, a jeden na listę wyborczą. W ten sposób 299 parlamentarzystów wyłania się w jednomandatowych okręgach wyborczych - a pozostali otrzymują mandaty rozdzielane metodą proporcjonalną w oparciu o głosy oddane na listy partii (obowiązuje 5-procentowy próg wyborczy).

Jeżeli któraś z partii uzyska w okręgach jednomandatowych więcej mandatów niż wynikałoby to z proporcjonalnego podziału mandatów w oparciu o głosy oddany na listę krajową partii, wówczas mandaty te uznawane są za mandaty "nadwyżkowe". Zgodnie z systemem wyborczym w Niemczech oznacza to, iż pozostałe partie muszą uzyskać mandaty "wyrównawcze" - stąd liczba miejsc w Bundestagu jest płynna. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli partia X uzyska w wyborach jednomandatowych 110 mandatów, a z listy krajowej obsadzi 100 mandatów - uzyska 10 mandatów nadwyżkowych. To z kolei oznacza, że pozostałe partie muszą uzyskać o 10 proc. mandatów więcej niż wynikało to z ich wyniku wyborczego - są to tzw. mandaty "wyrównawcze".



W Bundestagu, który kończy kadencję zasiadało w związku z tym 709 parlamentarzystów, a w nowym Bundestagu może ich zasiąść nawet ponad 800.



W sondażu instytutu Forsa z 24 września najlepszy wynik - 25 proc. głosów - uzyskało SPD. Na CDU/CSU wskazało w tym sondażu 22 proc. badanych, na Zielonych - 17 proc., na FDP - 12 proc,, na AfD - 10 proc., na Der Linke (Lewicę) - 6 proc.



Po wyborach w Niemczech dojdzie prawdopodobnie do sformowania jednej z czterech koalicji (wszystkie partie deklarują, że nie podejmą współpracy parlamentarnej z AfD).



Projekcja wyników wyborów do Bundestagu Rzeczpospolita

Każda z partii startujących w wyborach wskazuje swojego kandydata na kanclerza. W przypadku SPD jest to Olaf Scholz, minister finansów w rządzie Angeli Merkel. Kandydatem CDU/CSU na kanclerza jest Armin Laschet, lider CDU, premier Nadrenii Północnej-Westfalii. Kandydatką Zielonych na kanclerza jest Annalena Baerbock.

Z jednego z ostatnich sondaży wynikało, że 47 proc. respondentów chciałoby, aby to Olaf Scholz został kanclerzem po Merkel. Lascheta w tej roli widziało 20 proc. ankietowanych.

Przez dwie ostatnie kadencje Bundestagu Niemcami rządziła tzw. wielka koalicja - czyli koalicja CDU/CSU z SPD.