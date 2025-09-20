Aktualizacja: 20.09.2025 08:57 Publikacja: 20.09.2025 08:00
Foto: Adobe Stock
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Rzeszowie wydał bardzo ważny wyrok dla spadkobierców, którzy chcą szybko spieniężyć nieruchomość nabytą w spadku. Uznał, że 5-letni termin posiadania jej przez zmarłego, od którego zależy, czy zbycie będzie podlegać PIT czy nie, odnosi się tylko do bezpośredniego spadkodawcy. Można do niego doliczyć także czas posiadania przez poprzednich zmarłych przodków.
Sprawa dotyczyła kobiety, która w 2024 r. sprzedała kilka nieruchomości, w tym dom i działki. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że wszystkie odziedziczyła po ojcu, który zmarł w 2022 r. Podkreśliła jednak, że nieruchomości były od wielu lat w rodzinie. Zostały nabyte lub wybudowane przez jej dziadków. Potem przechodziły w kolejne ręce w wyniku spadkobrania. Jej ojciec odziedziczył je na rok przed śmiercią. Kobieta uważała, że nie będzie musiała płacić PIT od sprzedaży nieruchomości spadkowych. Powołała się na art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o PIT.
Czytaj więcej
Jeśli sprzedamy odziedziczone mieszkanie po pięciu latach od nabycia go przez spadkodawcę nie mus...
Zgodnie z tymi regulacjami zasadniczo to, czy przy odpłatnym zbyciu prywatnych nieruchomości mieszkalnych fiskusowi należy się PIT, zależy od tego, czy upłynęło 5 lat, licząc od końca roku ich nabycia lub wybudowania. Przy czym w przypadku nieruchomości spadkowych ten termin liczy się nie po stronie spadkobiercy, ale spadkodawcy. W praktyce, jeśli zmarły posiadał dom czy mieszkanie od wielu lat, spadkobierca może je sprzedać od ręki bez konsekwencji w PIT. Podatniczka była przekonana, że ten przypadek dotyczy też jej schedy. Bo choć dziedziczyła po ojcu, który nabył nieruchomości w 2021 r., to były one w rodzinie i w sumie licząc posiadanie u wszystkich kolejnych spadkodawców grubo przekraczał 5 lat.
Fiskus na takie rozwiązanie zielonego światła jednak nie dał. Podkreślił, że podatniczka sprzedała nieruchomości nabyte w spadku po ojcu, który zmarł w lipcu 2022 r. Nie kwestionował, że zakupili je jej dziadkowie w 1997 r. i 1998 r. A także że przechodziły one w wyniku spadkobrania na kolejnych krewnych, począwszy od śmierci babci w 2017 r., najpierw na dziadka, potem na brata ojca i wreszcie na samego jej ojca.
Niemniej, jak tłumaczyli urzędnicy, wnioskodawczyni jest spadkobiercą po zmarłym ojcu, który stał się właścicielem nieruchomości w spadku po swoim bracie. Zatem datą nabycia nieruchomości przez ojca jest dzień śmierci jego spadkodawcy, a ten zmarł w 2021 r. Dlatego w ocenie fiskusa pięcioletni okres, od którego zależy opodatkowanie PIT w opisanym przypadku, należy liczyć od końca 2021 r. W konsekwencji odmówił prawa do preferencji, bo od końca roku nabycia nieruchomości przez spadkodawcę do sprzedaży przez spadkobierczynię nie upłynęło jeszcze 5 wymaganych lat.
Czytaj więcej
Sprzedaż mieszkania lub domu trzeba wykazać w zeznaniu PIT-39, trzeba też zapłacić podatek od doc...
Kobieta nie zgodziła się z taką wykładnią przepisów. Poszła za ciosem. Zaskarżyła interpretację i wygrała. Rzeszowski WSA podszedł do problemu niezwykle elastycznie. Zauważył, że sporny art. 10 ust. 5 ustawy o PIT wprowadzony do porządku prawnego od 1 stycznia 2019 r. zmienił regulacje w zakresie praw majątkowych nabytych w drodze spadku – na korzyść podatników pod wpływem orzecznictwa zwłaszcza uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2017 r., (II FPS 2/17), podjętej w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. A głównym celem nowelizacji było doprowadzenie do neutralności systemu podatkowego, czyli sytuacji, w której ten stanie się przejrzysty, prosty i przyjazny, co przyczyni się do pewności prawa po stronie podatników.
Jak tłumaczył WSA, wprowadzone zmiany dotyczące spadkobierców miały zapewnić pełniejszą realizację na gruncie podatku dochodowego sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością. I, kierując się celem preferencji, sąd doszedł do przekonania, że sporny okres 5 lat powinien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie czy wybudowanie spadkowej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez wszystkich spadkodawców, do których uprzednio należał majątek.
Podkreślił, że taka sytuacja w praktyce dotyczy przede wszystkim sukcesji w ramach rodziny i powinna odpowiadać celom założonym przez ustawodawcę w nowelizacji. Odmienne podejście byłoby zaś krzywdzące dla spadkobierców, którzy w ramach zarządu nabytym w drodze dziedziczenia majątkiem rodzinnym gromadzonym przez kolejne pokolenia, zbywając jego składniki, zmuszeni byliby do płacenia podatku. I to w sytuacji, gdy wcześniejsi spadkodawcy tj. poprzednicy bezpośredniego spadkodawcy potencjalnego podatnika spełniali już warunki zwolnienia.
WSA zwrócił uwagę, że w przypadku skarżącej, już jej dziad i stryj, chronologicznie ujmując, spełniali warunki preferencji. Zatem, biorąc pod uwagę sukcesję generalną przewidzianą w art. 97 § 1 ordynacji podatkowej, prawo do powołania się nań powinno przejść na ich następców prawnych w drodze dziedziczenia. Sąd podkreślił, że śmierć spadkodawcy niejednokrotnie może powodować pogorszenie sytuacji życiowej spadkobiercy, która może zmuszać do niezwłocznego pozyskania środków pieniężnych. Zwłaszcza że ustawodawca nie zastrzegł, iż w spornym przypadku chodzi tylko o bezpośredniego spadkodawcę.
Czytaj więcej
Spadkobiercy nie zapłacą podatku od sprzedaży nieruchomości, jeśli zmarły był jej właścicielem po...
W ocenie WSA nie sposób również uznać, że racjonalny ustawodawca, wprowadzając uproszczenie i zmierzając do przejrzystego uregulowania sytuacji prawnej spadkobierców, chciał pogorszyć ich sytuację w kontekście zarządu majątkiem nabytym w drodze dziedziczenia. Dlatego WSA zgodził się ze skarżącą, że nie musi płacić PIT ze względu na upływ 5-letniego okresu liczonego od daty nabycia nieruchomości przez wcześniejszych spadkodawców tj. poprzedników prawnych jej ojca – bezpośredniego spadkodawcy.
Wyrok nie jest prawomocny.
Sygnatura akt: I SA/Rz 224/25
Zagadnienia związane z sukcesją podatkową wywołują szereg wątpliwości interpretacyjnych. Ustanie bytu prawnego podatników, do którego w przypadku osób fizycznych dochodzi na skutek śmierci, powoduje przejęcie przez spadkobierców majątkowych praw i obowiązków spadkodawcy przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Przez wiele lat toczyła się dyskusja, także w orzecznictwie, czy w tej kategorii praw mieści się także okres posiadania nieruchomości przez spadkodawcę. Dopiero interwencja ustawodawcy i nowelizacja ustawy PIT zakończyła spory w tym zakresie, wskazując, że 5 letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez spadkodawcę. Odwołanie się w treści przepisu do kategorii jednego spadkodawcy wydaje się wskazywać, że do rzeczonego terminu nie wlicza się natomiast okresów posiadania nieruchomości przez poprzedników prawnych spadkodawcy. Tę niekonsekwencję ustawodawcy zauważył WSA w Rzeszowie. Poprzez odwołanie się do zasad sukcesji uniwersalnej, uznał, że podatniczka, dziedzicząc prawa i obowiązki po zmarłym ojcu, powinna odziedziczyć także prawa podatkowe, jakie przysługiwały po poprzednich spadkobiercach. Ten pogląd, niewątpliwie korzystny dla podatników, wychodzący poza ścisłą wykładnię literalną normy ustawowej, może jednak znowu otworzyć dyskusję o treści i zakresie prawa majątkowego, będącego przedmiotem sukcesji podatkowej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Rzeszowie wydał bardzo ważny wyrok dla spadkobierców, którzy chcą szybko spieniężyć nieruchomość nabytą w spadku. Uznał, że 5-letni termin posiadania jej przez zmarłego, od którego zależy, czy zbycie będzie podlegać PIT czy nie, odnosi się tylko do bezpośredniego spadkodawcy. Można do niego doliczyć także czas posiadania przez poprzednich zmarłych przodków.
Warszawski sąd przyznał odszkodowanie pominiętemu w naborze do pracy kandydatowi, którego rekruter nazwał „morde...
Nie sposób uznać, by po rozpadzie konkubinatu, związek został nierozliczony, bo jeden z partnerów zakładał, że m...
W niektórych sytuacjach przyznaną kategorię wojskową można zmienić. Podstawą do tego może być aktualny stan zdro...
Wrzesień jest uznawany za jeden z najlepszych miesięcy na grzybobranie. Wystarczy kilka dni deszczu, po których...
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 czerwca 2025 r. nie jest powodem do odstąpienia przez Sąd Najwyższy od t...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas