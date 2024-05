Ministerstwo Zdrowia dało lekarzom komputery, skarbówka chce od nich podatek

Ta interpretacja skarbówki nie ucieszy lekarzy, którzy skorzystali z programu e-Gabinet+. Fiskus stwierdził bowiem, że muszą opodatkować otrzymane od Ministerstwa Zdrowia komputery.

Fiskus: lekarka ma umowę darowizny, to znaczy, że dostała komputer w darowiźnie

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła prowadząca własny gabinet lekarka. Wykonuje usługi zakontraktowane przez NFZ, komercyjne świadczenia to tylko do 5 proc. jej działalności. Wzięła udział w programie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego”, zwanym też e-Gabinet+, i otrzymała sprzęt komputerowy.

Jak go rozliczyć? Lekarka informuje, że nabywając komputer, otrzymała umowę darowizny. Jej zdaniem nie jest to jednak darowizna. Argumentuje, że została zobowiązana do wykorzystywania sprzętu w określony sposób, ponadto umowa może być rozwiązana np. w razie nienależytego jej wykonywania. Takie konstrukcje są obce umowie darowizny – podkreśla lekarka. Twierdzi, że skoro nie mamy do czynienia z taką umową, to nie musi płacić daniny na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Fiskusa to jednak nie przekonało. – Skoro lekarka ma umowę darowizny, to znaczy, że dostała komputer w darowiźnie – stwierdzili urzędnicy. I podkreślili, że „rolą organu interpretacyjnego nie jest analiza formy prawidłowości zawartej umowy”.

Zdaniem skarbówki z opisu stanu faktycznego jasno wynika, że lekarka otrzymała wsparcie rzeczowe w postaci sprzętu komputerowego tytułem darowizny. Trzeba ją opodatkować zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn. Jeżeli wartość sprzętu przekracza kwotę wolną dla trzeciej grupy (czyli dla podmiotów niespokrewnionych), która obecnie wynosi 5733 zł, lekarka musi złożyć zeznanie SD-3. Ma na to miesiąc od otrzymania darowizny (interpretacja nr 0111-KDIB2-3.4015.44.2024.1.BD).