Jacek Goliszewski: Cyfryzacja odmienia relacje podatników ze skarbowcami

O dobrych standardach zarządzania. Naczelnicy takich urzędów najwyraźniej na bieżąco wyciągają wnioski ze swoich działań i starają się utrzymywać dobre praktyki. To wcale nie jest łatwe. W biznesie mechanizmy rynkowe prędzej czy później weryfikują źle zarządzaną firmę. Jeśli przedsiębiorstwo wykazuje słabą efektywność, to zwykle szybko przekłada się to na kłopoty finansowe. W administracji państwowej takiego automatycznego narzędzia weryfikacji nie ma. Wciąż namawiamy jednak Ministerstwo Finansów, by stosowało rzetelne mierniki jakości pracy urzędników skarbowych. Powinno się liczyć nie tylko to, ile wykrywają nadużyć podatkowych, ale też czy te działania rzeczywiście przynoszą efekty dla budżetu i czy nie szkodzą przedsiębiorczości. Chcielibyśmy, aby nasz konkurs pomagał w docenianiu i upowszechnianiu tych dobrych praktyk.

Dziś urzędy skarbowe rzadziej niż kiedyś kontrolują przedsiębiorców, częściej poprzestają na weryfikacji danych dostarczonych elektronicznie. Czy taki postęp techniczny zmienił relacje przedsiębiorców z administracją skarbową?

Tak, to bardzo ważna zmiana. Zgłaszaliśmy uwagi do zbyt daleko idącego zaostrzania polityki karno-skarbowej w ostatnich latach. Jeszcze kilka lat temu kontrole podatkowe w wielu przypadkach oznaczały niemal kompletny paraliż firm, zwłaszcza tych mniejszych. I nawet jeśli takie kontrole nie kończyły się nałożeniem podatku, to zabierały firmie cenny czas, który mogła przeznaczać na inne ważne działania. Cyfryzacja rozliczeń podatkowych też sprawiła, że mniej czasu spędza się nad dokumentacją podatkową. Wyzwaniem będzie wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur, który wciąż wymaga dostosowania, przygotowań sprzętowych i organizacyjnych. Niemniej jednak, mam nadzieję, że finalnie system przyczyni się do poprawy funkcjonowania wielu firm, nie tylko pod względem rozliczeń podatkowych, ale także wewnętrznego obiegu informacji oraz zarządzania różnymi procesami. Znaczącym uproszczeniem formalności mogą być też e-doręczenia. Jeśli tylko te odpowiednio dostosowane systemy wpłyną na podniesienie poziomu ogólnej cyfryzacji polskich przedsiębiorstw – będziemy mogli mówić o dobrym wpływie administracji skarbowej na biznes i to nie tylko w czysto fiskalnym aspekcie. Im firma jest nowocześniejsza i wdraża nowe systemy i procesy, tym jest bardziej konkurencyjna na rynku.

Mali i średni przedsiębiorcy nie mają u siebie tak złożonych procesów zarządzania, a na KSeF często patrzą z niepokojem…

Zdajemy sobie sprawę z tych obaw i dlatego oczekujemy, że Ministerstw Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadzi szeroką akcję informacyjną dotyczącą KSeF, adresowaną przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Ich często nie stać na doradców podatkowych czy informatyków, którzy wezmą na siebie wdrożenie nowego systemu. Miejmy nadzieję, że KSeF, rozsądnie i przejrzyście wprowadzony, zadziała właściwie i przyczyni się też do cyfryzacji mniejszych firm. Niestety, pod względem poziomu cyfryzacji i innowacyjności nasz biznes i w ogóle społeczeństwo nie wypada najlepiej w europejskich rankingach. Wierzę, że to się zmieni, może także za sprawą zachęt ze strony administracji, nie tylko skarbowej.

Rozmawiał Paweł Rochowicz