Minister finansów o rejestrowaniu kasowego PIT

Co na to Ministerstwo Finansów? O dostosowywanie procedur księgowych do wymogów kasowego PIT zapytał je w interpelacji poseł Daniel Milewski. Odpowiedź jest dość ogólna. Wiceminister finansów Jarosław Neneman przypomniał, że już teraz przedsiębiorcy ujmują w kasowy sposób niektóre rodzaje przychodów, m.in. odszkodowania, oraz kosztów, np. odsetki od kredytów. A dla celów kasowego PIT będą mogli wykorzystywać narzędzia, z których obecnie korzystają stosując przepisy dotyczące tzw. zatorów płatniczych. Mogą to być np. prowadzone przez podatnika ewidencje lub rejestry płatności.

Wiceminister zapowiedział też, że zostanie wprowadzony obowiązek ewidencjonowania faktur dokumentujących rozliczane metodą kasową przychody. Ma to przedsiębiorcom ułatwić rzetelne wywiązywanie się ze swoich powinności.