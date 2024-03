Darowizna dla pracownika jest z reguły nieopodatkowana

Co zrobić, jeśli zwolnienie nie przysługuje, np. wtedy, gdy prezent został sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy? Trzeba doliczyć jego wartość do przychodu pracownika i potrącić zaliczkę na PIT. Jak pracodawcy bronią się przed tym obowiązkiem? Argumentują, że upominek to klasyczna darowizna. Nie jest wtedy rozliczany zgodnie z ustawą o PIT. Od prezentu-darowizny pracodawca nie musi więc potrącać zaliczki na PIT. Potwierdza to np. niedawna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0115-KDIT2.4011.610.2023.1.ŁS).

W takiej sytuacji prezent trzeba rozliczyć zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn. A z niej wynika, że darowizny do 5 733 zł (w tzw. III grupie, przy czym sumujemy je przez pięć lat) są nieopodatkowane. Jeśli upominki nie przekraczają tej kwoty, daniny nie będzie.