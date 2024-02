Innego zdania był jednak fiskus. Zauważył, że tokeny NFT nie stanowią waluty wirtualnej w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. A skoro tak to ich zamiana na waluty wirtualne, nie korzysta ze zwolnienia z PCC. Zgodnie bowiem z art. 9 pkt 1a ustawy o PCC warunkiem niezbędnym do skorzystania z preferencji jest zamiana waluty wirtualnej na inną. W konsekwencji fiskus uznał, że zamiana tokenów na walutę wirtualną i odwrotnie podlega opodatkowaniu. Przy czym w ocenie urzędników dla ustalenia podstawy opodatkowania w takiej sytuacji należy uwzględnić wartość rynkową rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek. Natomiast stawka podatku to 1 proc.

Podatnik nie zgadzał się z taką wykładnią przepisów. W skardze do sądu administracyjnego przekonywał, że sporne zwolnienie powinno obejmować także zamianę waluty wirtualnej na inne prawo majątkowe i odwrotnie jak tokeny NFT. Jego zdaniem przemawia za tym specyfika takich transakcji, w szczególności anonimowość stron oraz problem jednoznacznego miejsca wykonywania prawa majątkowego, które jest istotne z punktu widzenia przepisów. Jak podkreślił skarżący przepisy prawa podatkowego nie mogą stanowić swoistej pułapki dla podatnika, a w przypadku opodatkowania PCC czynności z udziałem waluty wirtualnej mogą wystąpić skutki trudne do zaakceptowania w świetle konstytucyjnych zasad oraz gwarancji.

NFT to nie kryptowaluta

To nie wystarczyło, żeby wrocławski WSA zaskarżoną interpretacje uchylił. Przede wszystkim nie zgodził się jednak ze stanowiskiem fiskusa i skarżącego, że NFT ma charakter prawa majątkowego w rozumieniu ustawy o PCC. W jego ocenie token jest niczym innym jak znakiem legitymacyjnym. Niemniej WSA zastrzegł, że nie może rozstrzygnąć kwestii czy transakcje w ogóle wchodzą w zakres zastosowania ustawy o PCC, bo skarżący w tym zakresie nie sformułował żadnego zarzutu.

Co do zwolnienia zaś nie miał wątpliwości, że wskazuje ono tylko na dwa rodzaje transakcji tj. sprzedaż i zamianę walut wirtualnych. Skoro token NFT taką walutą nie jest to przedmiotowe zwolnienie nie ma zastosowania do niego zastosowania. Fiskus słusznie bowiem wskazał, że zwolnień przedmiotowych nie interpretuje się rozszerzająco.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Wr 13/23.