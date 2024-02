A co z odpisem 1,5 proc. podatku? W e-PIT jest wpisana organizacja pożytku publicznego, która znajdowała się w poprzednim zeznaniu (pod warunkiem że nadal figuruje w wykazie uprawnionych). Jeśli chcemy zmienić organizację, powinniśmy wybrać inną.

Po uzupełnieniu zeznania pokazuje się informacja o nadpłacie lub kwocie do zapłaty. Jeśli wszystko jest w porządku możemy je zaakceptować i wysłać.

W e-PIT od fiskusa nie trzeba wypełniać załączników. Zostaną one utworzone automatycznie na podstawie podanych informacji.

Nadpłata i zwrot

Ile będziemy czekać na zwrot podatku

Jeśli wyliczony w zeznaniu rocznym podatek jest mniejszy niż suma wpłat za poszczególne miesiące (kwartały) przedsiębiorca wykazuje nadpłatę. Ile musi czekać na jej zwrot? Z przepisów wynika, że jeśli złożyliśmy zeznanie elektronicznie, to do 45 dni (papierowo do trzech miesięcy). Ministerstwo Finansów podkreśla jednak, że skarbówka oddaje nadpłaty szybciej. Informuje też, że w zeszłym roku średni czas zwrotu PIT wynosił 19 dni. Zeszły rok był zresztą rekordowy pod względem wysokości zwrotów (nadpłaty wykazano w ponad 15,7 mln zeznań, fiskus oddał ponad 27 mld zł). Wynikało to głównie z obniżki stawki PIT wprowadzonej przy poprawianiu Polskiego Ładu. W 2023 r. takich prezentów nie było. Na zwrot PIT mogą liczyć głównie ci, którzy nie korzystali na bieżąco, choć mieli do tego prawo, z podatkowych preferencji, np. zwolnienia dla rodziców z czwórką (albo więcej) dzieci. A także podatnicy, którzy mają ulgi wykazywane dopiero w zeznaniu, np. odliczają od dochodu wydatki na ekologiczne ogrzewanie domu (więcej o możliwych zwrotach pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 30 stycznia)