Dla podatników rozliczających się elektronicznie szczególnie atrakcyjna jest usługa Twój e-PIT, oferująca deklaracje wstępnie wypełnione przez administrację skarbową. W ubiegłym roku skorzystało z niej 12 mln podatników, a 8 mln wybrało inne formy elektronicznych rozliczeń, np. system e-Deklaracje. W tym roku Twój e-PIT po raz pierwszy zaproponuje wstępne rozliczenia przedsiębiorcom.

Są problemy z logowaniem do Twój e-PIT

W czwartek 15 lutego, czyli w pierwszym dniu sezonu rozliczeń internauci skarżą się na problemy z logowaniem do konta Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl. Jak podaje portal interia.pl, nawet jeśli uda się już zalogować, to można natrafić na inne nieprawidłowości. W tym związane z wylogowaniem z systemu, co następuje samoistnie. Ponadto poszczególne elementy usługi wczytują się wolniej niż można tego oczekiwać.



Warto pamiętać, że czasu na rozliczenie się ze skarbówką mamy sporo, bo termin upływa we wtorek 30 kwietnia.

Co podatnicy znajdą w zeznaniach w usłudze Twój e-PIT

Przypomnijmy, iż w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, które posiada skarbówka. U tych, którzy zarabiają na etacie, zleceniach, umowach o dzieło, czy w zarządach, będą to przede wszystkim informacje ze sporządzanych przez płatników PIT-11. Czyli przychody, koszty, dochody, składki, zaliczki. W deklaracjach będzie też wpisany ostateczny podatek oraz kwota do zapłaty albo zwrotu.