Przy rozliczeniu PIT pomoże chatbot

Można też skorzystać z wirtualnego konsultanta, czyli chatbota. - Oferuje on odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, a gdy nie umie odpowiedzieć, skieruje do konsultanta – wyjaśniła Sylwia Zdebiak z departamentu relacji z klientami w MF.

W przypadku trudniejszych spraw podatnicy mogą umówić się na konsultacje z urzędnikiem skarbowym. - To urzędnicy są dla podatników, a nie odwrotnie. Jeśli to będzie konieczne, będzie można umówić się z urzędnikiem na spotkanie, nawet poza ogólną salą obsługi urzędu – obiecał Marcin Łoboda. W tym celu można skorzystać z możliwości umówienia spotkania przez tzw. e-Urząd Skarbowy. To platforma komunikacji podatników ze skarbówką, dostępna przez portal podatki.gov.pl. Jak poinformowała Małgorzata Krok, zastępca szefa KAS, dziś korzysta z niej 14 mln użytkowników, a 1,5 mln z nich zgodziło się na elektroniczną korespondencję.

Kierownictwo KAS zapowiada zresztą dalszy rozwój komunikacji z podatnikami przez e-urząd. W połowie 2024 roku ma się pojawić aplikacja na smartfony, zapewniająca szeroki dostęp do e-urzędu.