Co z podatkiem Belki? Ministerstwo nie chce komplikacji

Donald Tusk krytykuje senatorów z USA. Szymon Hołownia: My tu walczymy o życie

- My tu nie walczymy o głosy w Idaho czy w Montanie, czy o to jak się wypadnie w Karolinie Południowej, tylko my fizycznie walczymy o nasze życie - tak marszałek Sejmu Szymon Hołownia skomentował wpis Donalda Tuska, który skrytykował w czwartek senatorów Partii Republikańskiej.