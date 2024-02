100 obietnic Tuska. Krzysztof Bosak: Prawie nic nie jest spełnione

Powołując się na informacje niezależnych portali lider Konfederacji stwierdził, że rząd Donalda Tuska rozpoczął realizowanie "co najwyżej 10-12 obietnic". Dodał, że po pytaniach zadanych Donaldowi Tuskowi w Sejmie politycy Konfederacji otrzymali od premiera dotyczące obietnic odpowiedzi w formie pisemnej, "z których wynika, że w zasadzie to te rzeczy nie będą realizowane".

Lider Konfederacji: Wybrali rząd, który regularnie ich oszukuje

- To nie jest błaha sprawa. Jeżeli rządzenie zaczyna się od oficjalnego przyznania, że się zmieniło program, to pytanie, co będzie dalej - podkreślił. Krzysztof Bosak zastrzegł, iż Konfederacja nie stoi na stanowisku, że w Polsce potrzebne jest zrealizowanie "100 konkretów na pierwsze 100 dni" rządów Donalda Tuska. Wicemarszałek ocenił, iż większość "konkretów" Koalicji Obywatelskiej "była wysoce niekonkretna, a nawet bardzo szkodliwa".

- Wiele z tych rzeczy jest całkowicie sprzecznych z programem Konfederacji. Uważamy je za zwyczajnie chore, obłędne, absurdalne pomysły, natomiast rząd obiecał to swoim wyborcom. Będziemy naświetlać wyborcom, z którymi nie zgadzamy się często w kwestiach programowych, że wybrali rząd, który regularnie ich oszukuje, że miała być polityczna zmiana, a nie ma żadnej zmiany - mówił Bosak.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Koalicja Obywatelska niemal dogoniła PiS Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend zakończyłyby się niemal remisem między KO a PiS - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Bosak: Większość 100 obietnic rządu Tuska nie będzie zrealizowana

Lider Konfederacji podkreślił, że w Sejmie nie ma żadnego planowania legislacji, a standardy pracy parlamentu nie zmieniły się w porównaniu z poprzednią kadencją, gdy większość miał obóz PiS. - Ciągle jesteśmy, jak to w poprzedniej kadencji powiedział Dobromir Sośnierz (wówczas poseł Konfederacji - red.) doraźnym pogotowiem legislacyjnym dla rządu; obradowanie z dnia na dzień, obradowanie po nocach, głosowanie późnym wieczorem, brak jakichkolwiek konsultacji, a nawet działanie bez podstawy ustawowej - to są najgorsze standardy - mówił.