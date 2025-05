Central Park nad Nysą

Ranga tego niezwykłego zabytku jest taka, że 20-lecie wpisania go na listę światowego dziedzictwa UNESCO będą świętować wspólnie polska minister kultury Hanna Wróblewska i premier Saksonii Michael Kretschmer. Spotkanie, które ma się odbyć 28 maja, nie będzie zresztą pierwszym. Uratowanie parku Mużakowskiego, położonego po obu stronach granicznej Nysy Łużyckiej, było możliwe tylko dzięki uzgodnieniom na szczeblu międzyrządowym. Nie byłoby na to szans, gdyby nie zmiany polityczne, do jakich doszło po roku 1989. W czasach komunizmu, wbrew deklarowanej urzędowo przyjaźni PRL z NRD, park popadał w ruinę. Sprzyjało temu także i to, że położony jest na uboczu. W tej części województwa lubuskiego i Saksonii, która oddalona jest od dużych ośrodków. Do Zielonej Góry z Łęknicy jest 80 km, a do Drezna jeszcze dalej. Nie jest to też region stricte turystyczny, choć uroda tych okolic zostaje w pamięci każdemu, kto je kiedykolwiek odwiedził.