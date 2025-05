Ekspert: Tesla to nudne auto przeszłości. Samochody elektryczne z Chin to przyszłość

Chińskie auta elektryczne są dziś najlepsze na świecie?

Sercem samochodu elektrycznego jest bateria. Chińczycy wypracowali zaś najbardziej zaawansowane technologie ich budowy i zbudowali największe fabryki ich produkcji. To punkt pierwszy. Po drugie, mają niezwykle konkurencyjne koszty produkcji dzięki umiejętności wytwarzania przez takich potentatów jak Xiaomi korpusu auta z jednej części. To bardzo ogranicza liczbę potrzebnych robotów. Zasadniczo wystarczy do tego jedna, potężna maszyna. Wreszcie Chiny stały się liderem w technologiach cyfrowych, zarówno gdy idzie o automatyczne kierowanie pojazdem, jak i rozwiązania, które można zastosować w jego kokpicie. To wszystko powoduje, że w tej chwili chińska oferta jest bezkonkurencyjna. Wyprzedziła Teslę, która staje się pojazdem nudnym, pojazdem przeszłości.