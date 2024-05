Płaca minimalna mocno w górę? Tusk odniósł się do słów Dziemianowicz-Bąk

– Pani minister ma lewicową wrażliwość i bardzo by chciała wszystkim pomagać, w jakimś sensie bardzo dobrze, że ma taką wrażliwość - powiedział Tusk.

- We wtorek pani minister usłyszy ode mnie, że my – zgodnie z zasadami i obowiązkami rządu – zaproponujemy podniesienie płacy minimalnej tak, jak mówi o tym ustawa. To będzie o blisko 5 proc. więcej, bo taki obowiązek narzuca nam ustawa. W żadnym wypadku nie będzie to wyższy skok. Pójdziemy po tym, co obowiązkowe i konieczne. Musimy w tej chwili bardzo się skoncentrować i zadbać o bezpieczeństwo szczególnie małych i średnich firm w Polsce – mówił premier.

Według premiera, na firmy „może czyhać wiele zagrożeń, za chwilę wzrosną ceny energii, do tego dochodzą zaniechania poprzedniego rządu.„ Wszystko to powoduje, że teraz ”bardzo trzeba chuchać i dmuchać na polskiego przedsiębiorcę, szczególnie, jeśli chodzi o małe i średnie firmy. "

- Dlatego w tej sprawie czujcie się bezpiecznie - zapewnił szef rządu.