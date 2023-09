UEFA podjęła korzystną dla Rosji decyzję. Chodzi o juniorów

"Z tych powodów Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował, że rosyjskie drużyny złożone z nieletnich zawodników zostaną ponownie dopuszczone do rozgrywek w tym sezonie" - oświadczyła UEFA. Komitet Wykonawczy zwrócił się do administracji UEFA o zaproponowanie rozwiązania technicznego, które umożliwiłoby przywrócenie rosyjskich drużyn do lat 17, chłopców i dziewcząt, do rozgrywek, nawet jeśli losowania grup już się odbyły.

Rosjanie mają rozgrywać mecze poza Rosją, bez obecności rosyjskiej flagi, hymnu i strojów narodowych.

W oświadczeniu czytamy, że Komitet Wykonawczy UEFA "ponownie potępił nielegalną wojnę Rosji i potwierdził, że zawieszenie wszystkich innych drużyn Rosji (klubów i reprezentacji narodowych) pozostanie w mocy do zakończenia konfliktu na Ukrainie".