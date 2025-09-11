Szkoły nieprzygotowane na zagrożenia powietrzne? Apel nauczycieli do rządu

„W związku z nocnym wtargnięciem dronów na terytorium Polski, w tym na obszar województwa łódzkiego ZNP Okręg Łódzki wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem jasnych i jednolitych procedur postępowania w placówkach oświatowych w przypadku zagrożeń powietrznych, takich jak atak dronów, naruszenie przestrzeni powietrznej czy inne sytuacje kryzysowe o charakterze militarnym lub terrorystycznym. W naszej opinii szkoły nie są wystarczająco przygotowane na tego typu zdarzenia” – czytamy w oświadczeniu Okręgu Łódzkiego ZNP.

Nauczyciele żądają konkretów po incydentach z rosyjskimi dronami

Okręg zaapelował do „odpowiednich władz” o pilne opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa w przypadku zagrożeń powietrznych oraz wprowadzenie regularnych szkoleń dla kadry pedagogicznej i dyrektorów szkół oraz uczniów dostosowanych do aktualnych potrzeb wynikających z zagrożeń militarnych. Domaga się również wyposażenia szkół w systemy ostrzegania i komunikacji kryzysowej, zintegrowane z RCB i lokalnymi służbami oraz uwzględnienia zagrożeń powietrznych w programie edukacji dla bezpieczeństwa.

„Uważamy, że bezpieczeństwo ludności cywilnej, uczniów i pracowników szkół musi być priorytetem. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, nie możemy pozwolić na improwizację. Potrzebujemy systemowych rozwiązań, które będą chronić społeczność szkolną w każdej sytuacji” – zaznaczono w oświadczeniu.