Szkoły nieprzygotowane na zagrożenia powietrzne? Apel nauczycieli do rządu

„W związku z nocnym wtargnięciem dronów na terytorium Polski, w tym na obszar województwa łódzkiego ZNP Okręg Łódzki wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem jasnych i jednolitych procedur postępowania w placówkach oświatowych w przypadku zagrożeń powietrznych, takich jak atak dronów, naruszenie przestrzeni powietrznej czy inne sytuacje kryzysowe o charakterze militarnym lub terrorystycznym. W naszej opinii szkoły nie są wystarczająco przygotowane na tego typu zdarzenia” – czytamy w oświadczeniu Okręgu Łódzkiego ZNP.
Okręg zaapelował do „odpowiednich władz” o pilne opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa w przypadku zagrożeń powietrznych oraz wprowadzenie regularnych szkoleń dla kadry pedagogicznej i dyrektorów szkół oraz uczniów dostosowanych do aktualnych potrzeb wynikających z zagrożeń militarnych. Domaga się również wyposażenia szkół w systemy ostrzegania i komunikacji kryzysowej, zintegrowane z RCB i lokalnymi służbami oraz uwzględnienia zagrożeń powietrznych w programie edukacji dla bezpieczeństwa.
„Uważamy, że bezpieczeństwo ludności cywilnej, uczniów i pracowników szkół musi być priorytetem. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, nie możemy pozwolić na improwizację. Potrzebujemy systemowych rozwiązań, które będą chronić społeczność szkolną w każdej sytuacji” – zaznaczono w oświadczeniu.
W środę na terytorium Polski wleciało kilkanaście maszyn bezzałogowych (źródła w NATO podają, że mogło ich być nawet 25). Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie zostały zestrzelone. Jeden z dronów spadł na dom mieszkalny w miejscowości Wyryki Wola. Nie spowodował ofiar, ale budynek został częściowo zniszczony.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało, że dotychczas szczątki 16 dronów odnaleziono w pięciu województwach:
