Rzeczpospolita
Prawo
Szkoły nieprzygotowane na zagrożenia powietrzne? Apel nauczycieli do rządu

„Nauczyciele, jako osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, muszą mieć dostęp do konkretnych wytycznych i narzędzi, które pozwolą im działać szybko, skutecznie i bezpiecznie” - napisali na FB nauczyciele z Okręgu Łódzkiego ZNP po środowym wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jeden z dronów spadł w Mniszkowie w woj. łódzkim.

Publikacja: 11.09.2025 14:01

Szkoły nieprzygotowane na zagrożenia powietrzne? Apel nauczycieli do rządu

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

„W związku z nocnym wtargnięciem dronów na terytorium Polski, w tym na obszar województwa łódzkiego ZNP Okręg Łódzki wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem jasnych i jednolitych procedur postępowania w placówkach oświatowych w przypadku zagrożeń powietrznych, takich jak atak dronów, naruszenie przestrzeni powietrznej czy inne sytuacje kryzysowe o charakterze militarnym lub terrorystycznym. W naszej opinii szkoły nie są wystarczająco przygotowane na tego typu zdarzenia” – czytamy w oświadczeniu Okręgu Łódzkiego ZNP. 

Nauczyciele żądają konkretów po incydentach z rosyjskimi dronami

Okręg zaapelował do „odpowiednich władz” o pilne opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa w przypadku zagrożeń powietrznych oraz wprowadzenie regularnych szkoleń dla kadry pedagogicznej i dyrektorów szkół oraz uczniów dostosowanych do aktualnych potrzeb wynikających z zagrożeń militarnych. Domaga się również wyposażenia szkół w systemy ostrzegania i komunikacji kryzysowej, zintegrowane z RCB i lokalnymi służbami oraz uwzględnienia zagrożeń powietrznych w programie edukacji dla bezpieczeństwa.

„Uważamy, że bezpieczeństwo ludności cywilnej, uczniów i pracowników szkół musi być priorytetem. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, nie możemy pozwolić na improwizację. Potrzebujemy systemowych rozwiązań, które będą chronić społeczność szkolną w każdej sytuacji” – zaznaczono w oświadczeniu. 

Premier Donald Tusk
Polityka
Rosyjskie drony nad Polską. Donald Tusk: Zagrożenie zostało wyeliminowane
Jeden z rosyjskich dronów dotarł aż pod Łódź

W środę na terytorium Polski wleciało kilkanaście maszyn bezzałogowych (źródła w NATO podają, że mogło ich być nawet 25). Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie zostały zestrzelone. Jeden z dronów spadł na dom mieszkalny w miejscowości Wyryki Wola. Nie spowodował ofiar, ale budynek został częściowo zniszczony.

Europoseł Michał Dworczyk
Polityka
Polska nie jest przygotowana do walki z dronami? Dworczyk: Jesteśmy bezbronni

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało, że dotychczas szczątki 16 dronów odnaleziono w pięciu województwach:

  • Lubelskie: Czosnówka, Cześniki, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wohyń, Wielki Łan, Zabłocie-Kolonia, Wyhalew, Bychawka Trzecia;
  • Mazowieckie: Nowe Miasto nad Pilicą, gmina Korytnica (miejscowości Radiany i Sewerynów).
  • Świętokrzyskie: Czyżów, Sobótka, Smyków.
  • Łódzkie: Mniszków.
  • Warmińsko–Mazurskie: Oleśno.

Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Nauczyciele

e-Wydanie