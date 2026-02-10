Patrycja Pobideł, Mariusz Ulman: Przywracanie praworządności? Raczej bal na Titanicu

W ostatnim czasie opinia publiczna została wręcz zszokowana informacją, że w toku postępowania o podział majątku, eksmałżonkowie dowiedzieli się, że dalej są małżeństwem, jako że orzeczenie o ich rozwodzie wydał neosędzia. Odbiło się to również echem w prasie europejskiej, czego przykładem jest artykuł w Politico. Z kolei, jak wynika z ostatnio opublikowanych statystyk, w samym tylko 2024 r. Sąd Najwyższy uchylił 120 orzeczeń nie z powodu ich wadliwości merytorycznej, ale wyłącznie dlatego, że w ich wydaniu brał udział neosędzia. Trudno ocenić jaka jest skala tego typu orzeczeń w sądach powszechnych.

Czy głównych rzeczników dyscyplinarnych sędziów odwołano zgodnie z prawem?

Ponadto Sąd Najwyższy, tym razem w składzie bez neosędziów, orzekł, że rzecznicy dyscyplinarni sędziów sądów powszechnych zostali bezprawnie odwołani przez ministrów Adama Bodnara i Waldemara Żurka, a tym samym nowopowołani przez tychże ministrów rzecznicy działają bez podstawy prawnej. Postanowienie to zostało upublicznione tuż po tym, gdy Prokuratura Krajowa przeprowadziła w siedzibie KRS, przyjmując nomenklaturę samej KRS i części sędziów, czy też w siedzibie rzeczników dyscyplinarnych, jak chce tego druga strona sporu, przeszukanie, połączone z rozbijaniem zamków i szaf oraz przejęciem akt. Wcześniej różne składy Sądu Najwyższego niekoniecznie kwestionowały dokonane zmiany.

W tle tego mamy również potencjalny dualizm prokuratury. Dariusz Korneluk jest prokuratorem krajowym, od decyzji którego zależą nie tylko kierunki działania prokuratury, ale również uczestniczy on w powołaniu każdego prokuratora, to on przedstawia prokuratorowi generalnemu wnioski o powołanie na stanowisko prokuratora, czyli jego rola w zakresie nominacji jest podobna do roli KRS w procesie powoływania sędziów. Tymczasem niedawno prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prokuratorem Dariuszem Barskim, wskazując, że to on jest jedynym legalnym prokuratorem krajowym, co stanowczo podkreśla i sam Dariusz Barski.