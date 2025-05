Wpływ władzy wykonawczej na skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN

Powyższe stanowi oczywiste złamanie konstytucyjnej zasady trójpodziału i wzajemnej separacji władz, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 konstytucji. Bowiem piastujący najwyższe stanowiska państwowe politycy jako przedstawiciele władzy wykonawczej uzyskali tym samym wpływ na istotny i wrażliwy element struktury wymiaru sprawiedliwości, jakim jest obszar dyscypliny sędziowskiej i nie tylko sędziowskiej. Dodajmy, że politycy nieważne jakiej opcji politycznej. To bez znaczenia.

Aktualnie na rozpoznanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu czeka zagadnienie wstępne sformułowane 26 lipca 2024 r. w tym przedmiocie przez Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w sprawie C-517/24. Sąd odsyłający wprost wyraża wątpliwość, czy art. 2 i art. 19 ust. 1 traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art 6 ust. 1–3 TUE w związku z art. 47 ze. 1 i 2 KPP należy rozumieć w ten sposób, że nie jest „sądem ustanowionym ustawą” w rozumieniu prawa Unii sąd, w którego składzie zasiadają członkowie IOZ SN, utworzonej na mocy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z 9 czerwca 2022 r.

Wątpliwości mają również sami sędziowie zasiadający w IOZ SN. Sędzia SN Paweł Grzegorczyk, wskazany przez prezydenta wbrew swojej woli do IOZ, uzyskał w toku postępowania administracyjnego zabezpieczenie wstrzymujące wykonanie decyzji głowy państwa o skierowaniu do orzekania w IOZ SN, z powodu wątpliwości co do sposobu ukształtowania składu tego organu.

Sędzia Grzegorczyk doczekał się już korzystnego dla siebie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uchylającego postanowienie prezydenta o powołaniu go do IOZ. Na rozpoznanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka czeka skarga w tym przedmiocie, również złożona przez sędziego Pawła Grzegorczyka. Przed ETPC zawisły także skargi sędziów: Pawła Juszczyszyna, Agnieszki Niklas-Bibik i Adama Synakiewicza, kwestionujące umocowanie IOZ SN.

IOZ SN zostaje? Uzasadnienie wolty Ministerstwa Sprawiedliwości

Powstaje więc pytanie, co takiego wydarzyło się pomiędzy 24 kwietnia a 13 maja? W tym okresie doszło bowiem do całkowitej zmiany stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, a jego lapidarne uzasadnienie żadnego szanującego się prawnika z pewnością nie przekona. W przestrzeni prawnej nie zmieniło się nic, co by dawało podstawę do swoistej wolty w postrzeganiu IOZ jako organu niekonstytucyjnego na wskroś. Pozostaje zatem przestrzeń polityczna.