Tomasz Korczyński: Weekend różnych wyborów

Na sztandarach

Faktycznie zmienia się to dopiero teraz, gdy mamy ostatni dzwonek i ostatnią prostą. Cieszy oczywiście to, że – w przeciwieństwie do wyborów prezydenckich – tu w przeważającej mierze kandydaci mają pomysł. I nawet jeśli tylko prezentują się jako ideowi, a o tych ideach mieliby po wyborach zapomnieć, to tu i teraz przypominają innym adwokatom podstawowe zasady, na jakich powinien być oparty samorząd oraz fundamenty, jakimi powinien kierować się adwokat w codziennym wykonywaniu zawodu.

Na sztandary wciągana jest, i słusznie, tajemnica adwokacka, wyciągana przed nawias potrzeba dobrej współpracy z sądami warszawskimi, wybrzmiewa silnie kwestia zasad udzielania pomocy prawnej z urzędu oraz głośno mówi się o wartości, jaką niesie działalność adwokacka pro publico bono.

W końcu znalazły się miejsce i czas, by w przestrzeni publicznej zagościł – przynajmniej do wyborczego weekendu – temat wyeliminowania ustawowego zakazu umowy o pracę dla adwokatów.

Wraca, a jakże, temat własnej siedziby Rady czy potrzeby pełnego zinformatyzowania izby. I w mojej ocenie, nawet jeśli to są tylko hasła wyborcze, to są one po raz kolejny zgłaszane, więc przynajmniej część z nich ma szansę na wdrożenie, czego koleżanki i koledzy adwokaci będą już po zgromadzeniu wyborczym skrupulatnie pilnować.

A już na pewno takie ponawiane postulaty mają szansę na bycie „usłyszanymi” wśród adwokatek i adwokatów, szczególnie tych młodszego pokolenia, którzy zasilili szeregi palestry w ostatnich latach. To oni są bowiem motorem zmian, istotnym elementem niezwykle potrzebnej ewolucji samorządu, którą też w czasie kampanii możemy zaobserwować.