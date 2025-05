Tomasz Pietryga: Polska skręca na prawo. Czy Donald Tusk popełnił strategiczny błąd?

Jeśli przyjrzymy się wynikom pierwszej tury, to ok. 24 proc. poparcia zdobyli kandydaci z drzewa prawicowego, i chociaż różnice światopoglądowe wśród nich są duże, jest też wspólny mianownik. To podejście do pewnych pryncypiów: bezpieczeństwa i zagrożeń zewnętrznych związanych z wojną w Ukrainie, kryzysem imigracyjnym, a także obawą przed utratą suwerenności na rzecz UE. Z tych lęków wyłania się profil kandydata tożsamościowego, który silnie stawia na akcenty narodowe, zachowując co najmniej dystans do struktur europejskich. Na taki profil kandydata głosowało w pierwszej turze ponad 50 proc. Polaków.

Rafał Trzaskowski jest w trudnej sytuacji – liczył na zaplecze koalicyjne w drugiej turze, jednak poparcie dla kandydatów (Hołownia, Biejat) okazało się liche, ok. 10-procentowe, co stanowi bardzo małą bazę w ostatecznej rozgrywce. Trzaskowskiemu trudno było się przekonwertować na polityka, który łączyłby świat liberalny i patriotyczny, bo tego się po prostu nie da zrobić, zwłaszcza jeśli jeszcze przed chwilą miało się bardzo wyraziste przekonania światopoglądowe. Próby takiej marketingowej kalibracji kandydata się nie powiodły, a jego rys patriotyczny został uznany za mało wiarygodny lub budził kontrowersje we własnym elektoracie, szczególnie na lewicy.

Wystawienie Rafała Trzaskowskiego zamiast Radosława Sikorskiego było strategicznym błędem Donalda Tuska?

Mimo że kwestia wyborów pozostaje otwarta, a dwa tygodnie kampanii mogą wiele zmienić, wydaje się, że Rafał Trzaskowski może być strategicznym błędem Donalda Tuska. Jego kontrkandydat w partii Radosław Sikorski posiadał wszystkie ważne dla prawicowego wyborcy cechy bez konieczności ich „farbowania”, gospodarując naturalnie część umiarkowanych konserwatywnych wyborców.

Tusk, stawiając na Trzaskowskiego, zignorował trend, który w tej chwili dominuje na świecie, uważając, że marketing polityczny wystarczy, aby dostosować kandydata do realiów. To błąd, który może kosztować koalicję prezydenturę, a stawką jest trwałość całego rządzącego układu politycznego.