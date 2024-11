Sikorski o rywalizacji z Trzaskowskim: Są badania, w których sufit poparcia wyżej mam ja

- Równie dobrze mógłbym nawoływać prezydenta Dudę do dymisji, dlatego że w Mołdawii wygrała Maja Sandu – dodał Sikorski.

Wybory prezydenckie w Polsce. „Moje przemówienia w ONZ się niosły”

Pytany o swoja ewentualną nominację jako kandydata Po w wyborach prezydenckich – mimo że w sondażach jako kandydat częściej wskazywany jest Rafał Trzaskowski – Sikorski powiedział, że jako szef MSZ jest słuchany podczas obrad RB ONZ, jego wypowiedzi "się niosą". a "wartość dodana urzędu prezydenckiego jest taka, że prezydent, jeśli ma coś do powiedzenia, to jest słuchany i w kraju, i za granicą".

- Polski punkt widzenia z pozycji ministra spraw zagranicznych jest wysłuchiwany na świecie. Z pozycji prezydenta można to zrobić jeszcze skuteczniej - mówił Sikorski.

Szef MSZ uważa też, że przy wyborze partyjnego kandydata w wyborach prezydenckich warto zwrócić uwagę na to, który z kandydatów ma większe możliwości koalicyjne w sensie przyciągania niezdecydowanych wyborców. Powołał się na badanie, w którym to on, a nie Rafał Trzaskowski ma „wyżej sufit poparcia” w tej kwestii. Sikorski sądzi, że dla Lewicy może być istotna jego proeuropejskość, dla PSL – to, że mieszka na wsi i jest „chłopakiem z podwórka”, a słowa sympatii odbiera także z obozu Konfederacji.



Radosław Sikorski o Antonim Macierewiczu: Czas skończyć ten chocholi taniec

Sikorski komentował także ustalenia zespołu powołanego w MON do oceny działalności kierowanej przez Antoniego Macierewicza podkomisji smoleńskiej. Omawiający raport zespołu Władysław Kosiniak-Kamysz i Cezary Tomczyk mówili m.in., że z dokumentów i badań zleconych przed podkomisję wynika, że powodem katastrofy smoleńskiej było uderzenie samolotu w brzozę, ale podkomisja niewygodne dla siebie wyniki badań utajniała.