Antoni Macierewicz odgrażający się dzisiaj, że „Tusk realizuje tę samą politykę co PZPR” czy zarzucający liderowi Koalicji Obywatelskiej współpracę z ludźmi, którzy utrzymywali kontakt z rosyjskimi służbami, rzuca słowa na wiatr. Przez lata Macierewicz i PiS mieli wszystkie narzędzia, żeby Tuskowi i KO postawić zarzuty. Tak się nie stało. Macierewicz broni się przez atak. I boi się.

Premier, zarzucając PiS działanie na rzecz Rosji, stawia na szali swoją wiarygodność. Jeśli się okaże, że poza retoryką wyborczą nie ma konkretów i Antoni Macierewicz oraz Michał Dworczyk nadal będą funkcjonować w życiu publicznym, to wyda im tylko certyfikaty niewinności, a PiS wzmocni politycznie. A od tego już krótka droga do powrotu Jarosława Kaczyńskiego do władzy.