- W tej sprawie nic nie jest mi wiadomo, to jest wiedza, jak rozumiem, dyskrecjonalna pana premiera, nie dzielił się nią z nami — odparł Hołownia pytany o wypowiedź Tuska.



Szymon Hołownia: Dotychczas nie widziałem pętli zaciskającej się na szyi Antoniego Macierewicza

- Będę z uwagą obserwował pana Antoniego Macierewicza jutro na sali plenarnej i wyciągał wnioski z tego co widzę. Do tej pory tej pętli zaciskającej się na jego szyi nie widziałem. Być może pan premier — mówiąc zupełnie poważnie — wie coś, czego my nie wiemy — dodał marszałek Sejmu, który dzień wcześniej mówił, że Tusk nie informował też go na temat szczegółów działania zapowiedzianej przez Tuska rządowej komisji, która ma badać rosyjskie wpływy w Polsce.



Hołownia mówił 20 maja, że ostatni raz spotkał się z Tuskiem ok. dwóch tygodni temu, a rozmawiał z nim ostatnio ok. tygodnia temu. - Są momenty bardziej intensywnego dialogu, są momenty, jak mówi Kohelet, w których dialog polityków staje się mniej intensywny. Wszystko ma swój czas - stwierdził.



Poseł PiS o słowach Donalda Tuska: Bezpodstawne oskarżenia. Antoni Macierewicz walczył z rosyjską dominacją w Polsce

TVN24 o słowa Tuska pytał też byłego prezydenckiego ministra, a obecnie posła PiS, Pawła Szrota.



- To jest kontynuacja tych zupełnie bezpodstawnych oskarżeń, które Donald Tusk rzuca. Antoni Macierewicz od lat 70-tych walczył z rosyjską dominacją w Polsce. Potem na ważnych stanowiskach państwowych robił to samo. To jest skandal i zupełnie oszczercze oskarżenie — skomentował.