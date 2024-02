Porażką okazały się próby PiS użycia Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza jako instrumentów w zmaganiach z Brukselą. M.in. dzięki dyplomacji PiS doszło do zaniku obu tych formuł. Trudny problem reparacji od Niemiec spalono przez umieszczenie go w partyjno-populistycznym sosie. Ze względów ideowych porzucono Trójkąt Weimarski. Zamiast zgodnie z deklaracjami być liderem w regionie, Polska stała się krajem zajmującym oślą ławkę we Wspólnocie, a co za tym idzie, toksycznym dla sąsiadów. Nawet jedyny „sojusznik” PiS, najbliższy przyjaciel Putina w Europie Viktor Orbán, stawał się w chwilach próby fałszywym sojusznikiem.

Grzech siódmy: Polska jako państwo bizarne

To jest państwo śmieszno-straszne i dlatego pozbawione zdolności do prowadzenia strategii państwowej służącej bezpieczeństwu i rozwojowi kraju. W to miejsce mieliśmy sekwencję zadęć i porażek, całkowicie ignorowanych przez rządzących, ponieważ jedyną strategią był PR służący utrzymywaniu władzy. Oczywiście, służyć miał temu i Pegasus (inwigilacja opozycji), i populistyczne rozdawnictwo, dzięki któremu można kupić głosy określonych grup społecznych.

Ta bizarność to zarówno porażka 1:27 w głosowaniu nad przewodniczącym Rady Europejskiej (polski rząd chciał zablokować objęcie tego stanowiska przez Polaka!) i polski prezydent zgięty wpół przy biurku naburmuszonego prezydenta Donalda Trumpa. To także minister obrony zapędzający wojsko do folklorystycznych mityngów, by tam wygłaszać buńczuczne przemówienia, ale który nie zauważa rosyjskiej rakiety, jaka spadła pod Bydgoszczą. Nie zauważa, bo musiałby przyznać, że obrona przeciwrakietowa okazała się propagandowym durszlakiem. To wreszcie komendant policji, którego oddziały brutalnie pacyfikują pokojowe protesty kobiet, ale który w swoim gabinecie niezdarnie odpala „panzerfausta” i udaje, że nic się nie stało. Ikoną bizarności państwa PiS stał się osobliwy, wcześniejszy minister obrony, Antoni Macierewicz, który najpierw dewastuje siły zbrojne, a potem animuje groteskową komisję smoleńską, w której „ustalenia” nie wierzy nikt. Państwo bizarne PiS to ani państwo skuteczne, ani poważne. Było nieuchronnym rezultatem obsesyjnej koncentracji na władzy ludzi jej żądnych, a przy tym ludzi niekompetentnych i gruntownie zdemoralizowanych.

Ostatecznie Polacy powiedzieli „nie”, ponieważ – jak zwięźle to ujął Bogusław Chrabota – rozumieli, że stawką tych wyborów były „Europa, wolność i demokracja”

Eksperyment ustrojowy Zjednoczonej Prawicy, prowadzony na żywej tkance polskiego państwa i społeczeństwa, ostatecznie upadł w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku. Swym niedopasowaniem do polskiej tożsamości i aspiracji sprawiał wrażenie jakiejś społecznej anomalii. Był tym bardziej trudny do zrozumienia, że był rodzimego chowu, a nie był przyniesiony z zewnątrz, choć rządzący nierzadko wykazywali mentalność okupacyjną (w sensie Jana Strzeleckiego piszącego o ludziach rządzących Polską na przełomie lat 40. i 50. XX w.).