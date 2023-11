Zuzanna Dąbrowska: Donald Tusk wyreżyseruje drugi sezon

Z kolei szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek uważa, że informacje są prezydentowi dostarczane nieoficjalnie. „Panowie są w stałym kontakcie, współpracują już od sześciu lat” – mówił w Polsat News, i dodał, że jego zdaniem prezydent znał już wcześniej skład nowego rządu, bo Duda i Morawiecki „rozmawiają na bieżąco”.

Wszystkie te w poważnym tonie wypowiadane deklaracje nie zmienią faktu, że nikt, włącznie z politykami PiS, nie wierzy nawet w cień szansy na powodzenie całej operacji. Nie po to też jest ona prowadzona, by w nią wierzyć. PiS wykorzystuje swój czas do maksimum i danie własnej twarzy tej epigońskiej działalności jest ceną, jak płaci Morawiecki za lata stania na czele rządu. To dług, który teraz spłaca Jarosławowi Kaczyńskiemu, będącemu jego protektorem wbrew opiniom wielu współpracowników i polityków PiS. Teraz widać, że inwestycja opłaciła się prezesowi, bo nikt o samodzielnej pozycji w partii zapewne nie zgodziłby się na tak niepoważne działania. Morawiecki raczej nie miał wyjścia.

Nowa większość zyskała chwilę spokoju

Ale czas kupuje nie tylko odchodzący obóz rządzący. Nowa większość zyskała chwilę spokoju na układanie swojej Rady Ministrów, co wcale nie jest bezproblemowe, o czym przekonał się dobitnie Donald Tusk. Obiecywał wyborcom m.in., że w jego gabinecie zapanuje parytet. Tymczasem jak wiadomo nieoficjalnie, kobietom przypadną cztery teki, przede wszystkim w „resortach opiekuńczych”. Ale po tygodniach nudnego serialu autorstwa Morawieckiego wszyscy i tak z ulgą przyjmą drugi sezon konstytucyjny, reżyserowany przez Donalda Tuska.