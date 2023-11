Rozmowa Konfederacja-Morawiecki. "Na temat rządu było króciutko"

- Nie dyskutowaliśmy o tym. Wszyscy - strona rządowa i Konfederacja - doskonale znamy swoje argumenty. Jest między nami fundamentalna różnica w postrzeganiu tego, czym jest prawica i jak powinien wyglądać prawicowy rząd - dodał.

- Tak jak zapowiadaliśmy, wykorzystaliśmy to spotkanie po to, żeby mówić o polskich sprawach, o polskich interesach i to zajęło ponad 1,5 godziny bardzo szczegółowej dyskusji - relacjonował lider Konfederacji.

Protest polskich przewoźników na granicy. Bosak: Zdziwienie na twarzy premiera

Krzysztof Bosak podał, że na spotkaniu polityków Konfederacji z premierem Mateuszem Morawieckim rozmawiano m.in Polakach, którzy nie zostali ewakuowani z Gazy (poseł Fritz miał przedstawić premierowi imienną listę) oraz o działaczu kresowym, skazanym za słowa, które w ocenie Konfederacji mieszczą się w ramach swobody wypowiedzi, natomiast większość rozmów poświęcono na omówienie sprawy transportu.

- Naświetlaliśmy premierowi, jak działa branża transportowa w Polsce, jaki jest skutek regulacji UE i rządu, i ich polityki - mówił Krzysztof Bosak, wymieniając wśród poruszonych wątków także kwestię utraty rentowności przez polską branżę transportową oraz zabierania polskiego rynku transportowego przez firmy ukraińskie.