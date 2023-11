Kto w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego? Europoseł PiS zdradza szczegóły

Dotychczasowe głosowania w Sejmie pokazują, że w izbie niższej parlamentu większość ma koalicja Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi (PSL i Polski 2050) oraz Nowej Lewicy, czyli formacji, które podpisały umowę koalicyjną i których kandydatem na premiera jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Czytaj więcej Polityka Morawiecki: Rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma posłami. Skład rządu - 27 listopada - Skład nowego rządu zostanie przedstawiony w poniedziałek - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Przekazał, że w ramach szukania poparcia dla nowego gabinetu jego otoczenie rozmawiało z kilkudziesięcioma posłami różnych ugrupowań.

Adam Bielan: Zachowanie Szymona Hołowni jest niepoważne

W niedzielę wieczorem europoseł PiS Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej został w Polsat News zapytany, czy wchodzi do nowego rządu Mateusza Morawieckiego. - Nie - odpowiedział. Dodał przy tym, że zna kogoś, kto w nowym gabinecie się znajdzie. Bielan nie chciał ujawnić nazwisk. - To kompetencja premiera Mateusza Morawieckiego. Myślę, że te nazwiska zna już prezydent, a jutro o 16:30 odbędzie się uroczystość w Pałacu Prezydenckim - powiedział.

Bielan usłyszał pytanie, czy nie ma wrażenia, że sytuacja z tworzeniem się nowego rządu Mateusza Morawieckiego to ocieranie się o śmieszność, gdy premier twierdzi, że negocjuje z przedstawicielami Trzeciej Drogi, a oni zaprzeczają, by takie rozmowy miały miejsce. - Myślę, że niepoważne zachowanie to jest zachowanie Szymona Hołowni (lidera współtworzącej Trzecią Drogę Polski 2050 - red.) czy części Trzeciej Drogi, która odmówiła spotkania z premierem - odparł europoseł.

- Przypomnę, że to byli politycy, którzy mówili, że będą trzecią drogą, czyli ani PiS, ani PO. Bardzo wielu wyborców zagłosowało na Trzecią Drogę nie chcąc głosować na Donalda Tuska jako premiera, bo gdyby chciało, to by głosowało na Platformę Obywatelską. Wypadałoby choćby z szacunku dla tych wyborców takie rozmowy podjąć, ale oczywiście nikogo do rozmów nie zmusimy - mówił w niedzielę Adam Bielan.